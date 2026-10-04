Izlaznost na izborima u BiH 41,48 odsto: Gotovo 10 odsto manja nego 2022.

Na izborima u BiH do sada je glasalo 1.414.007 birača, odnosno 41,48 odsto od ukupno 3.408.517 registrovanih birača.
Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, na svim biračkim mjestima glasalo je 1.414.007 birača, odnosno 41,48 odsto od ukupno 3.408.517 registrovanih birača.
Izlaznost je ove godine znatno manja u odnosu na Opšte izbore održane 2022. godine, kada je iznosila 51,45 odsto.
Tada je na birališta izašlo 1.733.206 registrovanih birača od ukupno 3.368.666 upisanih u Centralni birački spisak.
Na redovnim biračkim mjestima ove godine glasalo je 1.412.708 birača od ukupno 3.301.561 registrovanog, što predstavlja izlaznost od 42,79 odsto.
Na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu glasalo je 1.299 birača od ukupno 5.476 registrovanih. Izlaznost na tim mjestima iznosi 23,72 odsto.