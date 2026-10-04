Izlaznost na izborima u BiH 41,48 odsto: Gotovo 10 odsto manja nego 2022.

Na izborima u BiH do sada je glasalo 1.414.007 birača, odnosno 41,48 odsto od ukupno 3.408.517 registrovanih birača.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, na svim biračkim mjestima glasalo je 1.414.007 birača, odnosno 41,48 odsto od ukupno 3.408.517 registrovanih birača.

Izlaznost je ove godine znatno manja u odnosu na Opšte izbore održane 2022. godine, kada je iznosila 51,45 odsto.

Tada je na birališta izašlo 1.733.206 registrovanih birača od ukupno 3.368.666 upisanih u Centralni birački spisak.

Na redovnim biračkim mjestima ove godine glasalo je 1.412.708 birača od ukupno 3.301.561 registrovanog, što predstavlja izlaznost od 42,79 odsto.

Na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu glasalo je 1.299 birača od ukupno 5.476 registrovanih. Izlaznost na tim mjestima iznosi 23,72 odsto.