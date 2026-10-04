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U Beogradu glasanje po staroj metodi: U Ambasadi BiH pravo glasa iskoristilo 73 odsto birača

U Beogradu glasanje po staroj metodi: U Ambasadi BiH pravo glasa iskoristilo 73 odsto birača

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Izborni dan na biračkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu protekao je bez problema, a pravo glasa iskoristilo je 73 odsto prijavljenih birača, rekla je ministar savjetnik u Ambasadi i zamjenik predsjednika Biračkog odbora Selma Stojanović.

U Beogradu glasanje po staroj metodi: U Ambasadi BiH pravo glasa iskoristilo 73 odsto birača Izvor: Google map

Stojanovićeva je precizirala da je od 51 prijavljenih na izbore izašlo njih 37.

Na ovom biračkom mjestu nije bilo skenera već se glasalo po staroj metodi.

"Naš naredni korak je da prebrojimo koverte po propisanim procedurama. Mi ne brojimo glasove ovdje nego se samo broje koverte budući da se glasački listić ubacuje u koverte po kombinacijama i taj materijal se prosljeđuje po procedure glavnom centru za brojanje", rekla je Stojanovićeva.

Ona je naglasila da će svi rokovi za slanje biti ispoštovani.

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