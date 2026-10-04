Gdje se najviše glasalo do 17 časova: Mostar i Kalinovik rekorderi po izlaznosti

Prema podacima do 17 časova, najveća izlaznost zabilježena je u jednoj od izbornih jedinica u Mostaru i opštini Kalinovik, dok ubjedljivo najmanji odziv birača u BiH bilježe Dobretići i Sanski Most, pokazuju podaci CIK-a BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Podaci Centralne izborne komisije BiH o odzivu birača do 17 časova pokazuje velike oscilacije i razlike u izlaznosti širom zemlje. Apsolutni rekorder po izlaznosti je Izborna jedinica gradskog područja 4 u Gradu Mostaru, gdje je do 17 časova glasalo 71,88 odsto, odnosno 644 od ukupno 896 registrovanih birača.

Kada je riječ o opštinama, najveći odziv zabilježen je u Kalinoviku, u kojem je pravo glasa ostvarilo 1.000 glasača, što predstavlja izlaznost od 58,24 odsto.

Visoka izlaznost zabilježena je i u Istočnom Starom Gradu sa 53,68 odsto, Han Pijesku sa 52,70 odsto, te Trnovu gdje je glasalo 52,45 odsto birača.

Sa druge strane, ubjedljivo najmanja zainteresovanost za izbore zabilježena je u Dobretićima, gdje je na birališta izašlo svega 217 građana, što predstavlja izlaznost od tek 13,67 odsto.

Na samom kraju liste po odzivu birača nalaze se i opštine Sanski Most sa izlaznošću od 17,47 odsto, te Ključ, u kojem je do 17 časova glasalo 19,24 odsto registrovanih birača.

Podsjetimo, do 17 časova na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini glasalo je 1.097.589 birača ili 32,20 odsto, uz napomenu da su za ovaj presjek obrađeni podaci sa 94,29 odsto biračkih mjesta.

Pema podacima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, u Republici Srpskoj je do 17 časova pravo glasa iskoristilo 452.778 građana, što predstavlja izlaznost od 37,28 odsto.

U Federaciji BiH procenat onih koji su glasali iznosi 30,03 odsto, sa ukupno 621.343 birača koji su obavili svoju građansku dužnost.

Kada je riječ o Brčko Distriktu, izlaznost u 17 časova iznosi 29,77 odsto, odnosno glasala su 22.933 birača.

Biračka mjesta biće otvorena do 19 časova. Birači glasaju za predstavnike na više nivoa vlasti, dok ovogodišnji izborni donosi i značajnu novinu – prvi put koristi se biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata.

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