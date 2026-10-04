U automobilu mobilnog tima u Žepču pronađeni glasački listići, OIK smijenio predsjednika biračkog odbora

U službenom vozilu Općine Žepče pronađeni su glasački listići, na kojima su, prema snimku, označeni HDZ BiH i kandidati te stranke. OIK Žepče smijenio predsjednika biračkog odbora.

Izvor: bljesak.info/screenshot

U službenom vozilu Opštine Žepče, koje je koristio mobilni tim, pronađeni su glasački listići, a na dijelu njih, prema fotografijama i videosnimku do kojih je došao portal Bljesak.info, označeni su HDZ BiH i pojedini kandidati te stranke.

Na snimku se vide glasački listići u unutrašnjosti automobila. Iz dostupnog materijala nije poznato kako su listići dospjeli u vozilo niti u kojim okolnostima su se tamo nalazili.

Iz Opštinske izborne komisije Žepče potvrdili su da nije riječ o privatnom automobilu, već o službenom vozilu Opštine Žepče.

"U vozilu su se nalazili vozač Opštine Žepče i članovi mobilnog tima", naveli su iz OIK-a.

OIK smijenio predsjednika biračkog odbora

Iz OIK-a Žepče navode da su zaprimili prijavu o slučaju i odmah reagovali.

"Mi smo zaprimili prijavu i postupili na način da smo smijenili predsjednika kako bismo zadržali dignitet i regularnost samih izbora", naveli su iz Općinske izborne komisije.

OIK Žepče najavio je da će o cijelom slučaju obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH i Policijsku upravu Žepče.

"Odgovor ćemo dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu i Policijskoj upravi Žepče. Ako bude elemenata kaznene odgovornosti, odgovaraće", poručili su iz OIK-a.

Za sada nema zvanične potvrde o tome ko je ispunjavao ili označavao listiće, pod kojim okolnostima su se oni našli u službenom vozilu niti da li je počinjeno krivično djelo. O okolnostima slučaja trebalo bi da se utvrde činjenice kroz postupanje nadležnih izbornih i policijskih organa.