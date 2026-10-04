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Do 15 časova u Banjaluci glasalo 34,37 odsto birača: Izlaznost manja za osam odsto u odnosu na prethodne izbore

Do 15 časova u Banjaluci glasalo 34,37 odsto birača: Izlaznost manja za osam odsto u odnosu na prethodne izbore

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U Banjaluci je do 15.00 časova glasalo 66.792 birača ili 34,37 odsto, što je za oko osam odsto manje nego na izborima 2024. i 2022. godine, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka Dubravko Malinić.

Do 15 časova u Banjaluci glasalo 34,37 odsto birača Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Nemamo prijavljenih incidenata ni sa jednog biračkog mjesta, povremeno je dolazilo do prekida rada skenera koji su trajali oko desetak minuta", naveo je Malinić.

On je dodao da će na biračkim mjestima na kojim je bilo prekida rada biti produženo glasanje.

Ocijenio je da proces glasanja ide mnogo brže nego što se očekivalo.

Pravo glasa ima 192.366 registrovanih birača, dok će 209 glasati u odsustvu za opštine u FBiH u kojima su živjeli 1991. godine.

Malinić je rekao da Banjaluka ima 259 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, a angažovano je 25 mobilnih timova putem kojih će glasati 1.166 birača.

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