CIK BiH: Moguće produženje glasanja na nekim mjestima zbog višesatnog kašnjenja

Član Centralne izborne komisije (CIK) BiH Irena Hadžiabdić izjavila je da je moguće da će neka biračka mjesta raditi duže ako se kasnilo sa početkom rada.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Ako su kašnjenja duža od tri sata odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena isto toliko nakon 19.00 časova donijeće CIK u saradnji sa opštinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom. To će vjerovatno biti slučaj Bijeljine i možda još nekih mjesta", rekla je Hadžiabdićeva na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Pojasnila je da, ukoliko dođe do prekida rada na biračkom mjestu do tri sata ili kašnjenja u njegovom otvaranju, u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, ona onda rade duže onoliko koliko je trajalo kašnjenje ili koliko je trajao prekid.

Što se tiče ponavljanja izbora, Hadžiabdićeva je navela da se ponavljaju tamo gdje se na dan izbora nisu održali.

Ona je navela kako u CIK-u imaju informaciju da neka biračka mjesta nisu otvorena te da će se o tome razgovarati na nekoj od prvih sjednica, a te opštinske izborne komisije će dobiti jasnu instrukciju.

"To se može desiti za sedam, najduže za 30 dana. Naš je cilj da se ovi izbori sprovedu sa specifičnim izbornim tehnologijama. Najlakše je, ako imate problem, donijeti odluku o tome da odustanete od tehnologije, međutim, to ovdje neće biti tako jednostavno", rekla je Hadžiabdićeva.

Član CIK-a BiH Vanja Bjelica Prutina rekla je da će problemi sa funkcionisanjem skenera tokom glasanja na opštim izborima u BiH moći da se utvrde nakon forenzike, koja će biti urađena poslije izbora.

Ona je dodala da je bila ista situacija na testnim izborima, gdje su se dešavali određeni problemi sa uređajima, a naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju.

"Često se dešavalo da se u uređaj ubacuje papir jedan za drugim bez poštovanja crvenog svjetla kojim skener signalizira da još obrađuje jedan, a da se dodaje drugi listić. Biće rađena ta vrsta forenzike", objasnila je Prutina.

Ona je dodala da se kada je riječ o načinu rješavanja ovih problema u toku dana poštuju procedure, navodeći da su u konstantnoj komunikaciji sa izbornim komisijama i da pokušavaju pomoći.

Član CIK-a BiH Ahmet Šantić izjavio je da su upoznati sa problemima u Bijeljini, ali da su uspjeli da otklone probleme.

"Bilo je u nekim slučajevima i neupućenosti operatera, znači tehničkog osoblja koje je trebalo da opslužuje te uređaje i da ih stavi u funkciju, da pomogne članovima biračkih odbora. Nažalost, nismo uspjeli da na vrijeme otvorimo biračka mjesta na više od 30 lokacija u Bijeljini", dodao je Šantić.

On je naveo da je bilo kašnjenja negdje oko tri sata u smislu početka izbornog procesa, ali da je najbitnije da su problemi otklonjeni i da su skeneri u funkciji.

"Sad ćemo vjerovatno zajedno sa izbornom komisijom Bijeljina donositi odluku, eventualno ako se možda produži glasanje na tim biračkim mjestima", naveo je Šantić.

(Srna)