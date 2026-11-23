Zalihe prirodnog gasa u evropskim podzemnim skladištima pale su na manje od 70 milijardi kubnih metara, što je za 11,1 milijardu kubika manje nego u istom periodu prošle godine.

Izvor: Iryna Budanova/Shutterstock

Zalihe prirodnog gasa u evropskim podzemnim skladištima pale su na manje od 70 milijardi kubnih metara, objavio je danas ruski energetski gigant Gasprom.

Ruska kompanija se u saopštenju na svom Telegram kanalu poziva na podatke Gasne infrastrukture Evrope (GIE) za 21. novembar.

Razlika u popunjenosti evropskih skladišta gasa u odnosu na isti period prošle godine iznosi 11,1 milijardu kubnih metara, dodaje Gasprom, prenosi agencija Tačno.

Poređenja radi, ta razlika je približno ekvivalentna ukupnom kapacitetu svih podzemnih skladišta gasa u Francuskoj.

Zemlje Evropske unije intenzivno troše postojeće zalihe gasa, koje su i prije početka grejne sezone bile na veoma niskom nivou, a u Holandiji je popunjenost skladišta već pala ispod 60 odsto.

Nizak nivo zaliha značajno povećava zavisnost Evrope od isporuka gasa iz inostranstva tokom perioda najveće zimske potrošnje, upozorio je Gasprom.