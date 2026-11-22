Više hiljada ljudi protestovalo je na ulicama Istanbula zbog zatvaranja nekoliko medijskih kuća, koje su povezane sa opozicijom u Turskoj.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Demonstranti su pozvali na slobodu štampe i izražavanja, marširajući nekoliko kilometara kroz grad, piše list "Džumhurijet".

Skup je organizovala najveća opoziciona stranka Jeni.

Mediji u Turskoj pod velikim su pritiskom, a novinari su više puta hapšeni.

Sezdžu TV, jedan od posljednjih televizijskih kanala u Turskoj koji su povezani sa opozicijom, prošle sedmice je stavljen pod prinudnu upravu.

To se dogodilo nakon zatvaranja emitera Halk TV i blokiranja nezavisnog novinskog portala T24.

Novinar Timur Sojkan, koji je nakratko pritvoren zbog kritikovanja vlade, rekao je da Vlada čini sve što može da ućutka novinare, ali da u tome ne uspijeva.

Zamolio je javnost za podršku novinarima Halk TV-a, koji nameravaju da nastave emitovanje programa preko novog kanala na Jutjubu.

Turska je zauzela 163. mjesto od 180 zemalja na ovogodišnjem indeksu slobode štampe koji je sastavila organizacija "Reporteri bez granica", podsjeća DPA.

(Srna)