Osamnaestogodišnji pješak povrijeđen je na magistralnom putu u Klašnicama kada ga je udarilo teretno vozilo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva, povrijeđen je L. C. iz Banjaluke koji je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu Banjaluka – Laktaši u 1.50 poslije ponoći, a u njoj je učestvovalo i teretno vozilo "fijat" kojim je upravljalo lice Ž. M. (35) iz Laktaša.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa pripadnicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naredio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

(Mondo)