Na vještačenju u Centralnoj banci BiH u 10 mjeseci registrovane su ukupno 1.274 falsifikovane novčanice svih valuta i apoena.

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Iz Centralne banke Srni je rečeno da su 324 novčanice konvertibilne marke čija je vrijednost 23.110 KM, dok je od stranih valuta najviše falsifikovanih novčanica evra, 551 komad, te 310 komada američkog dolara.

Kada je riječ o prepoznavanju lažnih novčanica KM, iz Banke su istakli da se to može učiniti pažljivim pregledom osnovnih zaštitnih elemenata.

"Potrebno je obratiti pažnju na to da, osim papira koji je specifičan i može se na dodir razlikovati od običnog, novčanice sadrže zaštitna obilježja koja se mogu provjeriti bez upotrebe bilo kakve dodatne opreme", navode iz Centralne banke.

Kada se novčanica okrene prema svjetlu, u papiru se mogu vidjeti vodeni znak i zaštitna nit, a ukazuju i da novčanice imaju duboku štampu koja se može osjetiti pod prstima /portret i tekstovi na licu kod KM novčanica/.

Navode da postoje i optički promjenljiiva obilježja koja mijenjaju izgled ili boju pri promjeni ugla pod kojim se novčanica posmatra.

O svim ovim obilježjima Centralna banka obavještava javnost prilikom puštanja u opticaj novih serija novčanica, a informacije su dostupne i na njenoj zvaničnoj internet stranici.

Ističu da je preporučljivo provjeriti što više ovih obilježja na sumnjivoj novčanici, pa i uporediti ih s obilježjima na drugoj novčanici koja nije sporna.

U Centralnoj banci napominju da, osim ovih zaštitnih, postoje i obilježja koja se provjeravaju upotrebom odgovarajuće opreme, a koju koriste banke i druge institucije.