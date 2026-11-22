Skupština Srbije kao prvi potez planira izmjenu Zakona o ministarstvima kako bi se dosadašnji 31 resor u Vladi znatno smanjio zarad veće efikasnosti.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Sudeći prema najavama koje stižu od predstavnika Studentske liste, buduća Vlada Srbije imaće znatno manje ministarstava nego što sada ima u aktuelnom sazivu kabineta premijera Đure Macuta koji je u tehničkom mandatu, a koji ima čak 31 resor, a sve kako bi se povećala efikasnost rada.

Novoizabrani predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić je, odgovarajući na pitanje koji zakon će prvi biti na dnevnom redu nove sjednice Skupštine, kazao da će to biti Zakon o ministarstvima.

"Mi trenutno imamo 31 resor, odnosno imamo premijera, 25 ministarstava i pet ministara bez portfelja, dakle to će ići niže", kazao je Čupić.

I poslanik Dejan Šoškić, za koga se u javnosti često spekuliše da će upravo on biti novi mandatar za sastav Vlade, najavio je slično:

"Ono što je sigurno pred nama jeste da treba ne samo da se raspišu predsjednički izbori već i da se formiraju sva radna tijela Skupštine Srbije. U tom kontekstu je i posao izbora buduće vlade, a onda nakon toga i budžet. Ima dosta stvari, uključujući i elemente programa koji su bili dio programa Studentske liste. Vrlo vjerovatno će buduća vlada biti manjeg sastava i efikasnija, ali da će njen konačan izgled zavisiti od prijedloga koji budu uslijedili", rekao je Šoškić u Skupštini.

Analitičari objašnjavaju da je promjena Zakona o ministarstvima prvi korak i ključni pravni akt kojim se obrazuju ministarstva i utvrđuje njihov djelokrug rada, i da predstavlja pravni osnov za funkcionisanje cjelokupne državne uprave.

Vučić htio Vladu sa 12 ministara Čak je i sadašnji lider opozicije Aleksandar Vučić, koji je bio kandidat za premijera liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavljivao drastično smanjenje kabineta u Nemanjinoj 11, i kako je tada istakao da želi efikasan i strogo kontrolisan kabinet, poručivši da "neće biti 30 ministara, već 12" . "E, to je prva stvar koju hoću da mijenjam. Ako dobijem vaše povjerenje i postanem predsjednik vlade, neće biti u vladi 31 ministar, to 31 automobil, 31 ministar, 31 puta 2 sekretarice, 31 šofer, 31 ne znam ko sve. 12 ministara, vrijednih, posvećenih, najmanja, ali najmarljivija, najvrednija vlada. Vlada koja može da postigne rezultate!", kazao je Vučić tokom kampanje.

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije objašnjava da upravo Zakon o ministarstvima taksativno navodi tačan broj i zvanične nazive svih resora u nekom sazivu izvršne vlasti, ali i njihove nadležnosti, a da svaka nova vlast u Srbiji prije formiranja kabineta donosi izmjene ili potpuno nov Zakon o ministarstvima kako bi prilagodila broj resora i organizaciju državne uprave svojim ciljevima.

"Od uvođenja višestranačja u Srbiji promijenilo se 19 vlada, neke su imale 19 članova, dok su druge brojale čak 36, a resori su se tokom godina spajali, razdvajali i mijenjali nazive. U javnosti se godinama čuju kritike da je državni aparat preglomazan, što ga čini tromim i sporim, kao i da je potrebno smanjiti broj ministarstava kako bi Vlada funkcionisala efikasnije i bolje. To je sada mnogo lakše izvodljivo nego prije, jer Studentska lista nema više koalicione partnere kao što je imao SNS. To znači da nemaju obavezu da 'prave' pojedina ministarstva bez portfelja ili izdvajaju neke resore kako bi zadovoljili apetite koalicionih partnera", govori Miletić.

On dodaje da je zasad veoma teško pretpostaviti koja će se ministarstva "spojiti" i da li će biti izdvojen neki resor!

"Objedinjavanje ima smisla ako ima jasnu funkcionalnu logiku, naročito kada su u pitanju oblasti koje su međusobno povezane. U javnosti se dugo spekuliše da bi ministarstvo pravde i državne i lokalne samouprave moglo da se objedini, ali i prosvjeta sa naukom ili sportom... Slično tome, mnogi smatraju da trgovina ne bi trebalo da bude odvojena od privrede, jer su te oblasti usko povezane. Ne očekujem da će novi kabinet u Nemanjinoj imati nešto više od 20 ministara. Manji kabinet je lakši za kontrolisanje iz jednog centra i može da radi efikasnije i brže, ali ne može da garantuje efikasniju Vladu i nisam siguran koliko njena uspješnost zavisi od broja resora. Svakako, novi mandatar i ministri moraju da budu vrijedni, marljivi i posvećeni ljudi", zaključuje Dejan Miletić.

(Kurir/Mondo)