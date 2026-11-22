Ronioci su pronašli telo šestogodišnjeg djeteta u reci Ribnici u Podgorici.

Izvor: Rina

Ronioci su pronašli tijelo šestogodišnjeg deteta koje je u petak, 20. novembra, upalo u rijeku Ribnicu u Podgorici.

To je za TVCG potvrdio komandir Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Marko Radulović. U potragu su se, podsjetimo, juče uključili i ronioci Regionalnog centra Bijela.

Danilo Mijajlović iz tog centra je agenciji MINA kazao da su zvaničan zahtjev za uključivanje u akciju dobili tog jutra.

Pod vodom je pretraživan deo reke na području Vrela i Konika, gdje su pojedini dijelovi korita stjenoviti. Prva prijava stigla je u petak u 14.08 sati. Odmah poslije toga su na teren upućene spasilačke ekipe.

Kako potraga nije dala rezultate, angažovane su dodatne snage, javlja Pobjeda.

Radulović, koji je koordinirao akcijom traganja, ranije je za TVCG istakao da su pomoć u potrazi pružili i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i građani.