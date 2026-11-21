Sedamnaestogodišnji Andrej Davidović iz Zemuna, koji je danas nestao, pronađen je u autobusu na raskrsnici Nemanjine ulice i Ulice kneza Miloša u Beogradu, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Izvor: društvene mreze

Sedamnaestogodišnji Andrej Davidović iz Zemuna, za kojim se danas tragalo nakon što je prijavljen njegov nestanak, pronađen je u Beogradu, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Dječak je pronađen u autobusu na raskrsnici Nemanjine ulice i Ulice kneza Miloša.

Andrej se danas, 21. novembra, oko 11.30 časova udaljio od porodične kuće u Bačkoj ulici u Zemunu, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Njegova majka prijavila je nestanak policiji oko 12.35 časova, a Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je sistem "Pronađi me", namijenjen hitnom obaveštavanju javnosti u slučajevima nestanka maloljetnih osoba.

Andrej ima autizam i ne govori, zbog čega je njegov nestanak izazvao posebnu zabrinutost. Prema ranijim informacijama porodice, posljednji put je bio viđen na Banjici, oko 13 časova, a pretpostavljalo se da je ušao u jedan od autobusa koji saobraćaju ka centru grada.