"Bio je naš ponos, naša čast i naša snaga. Pilotski poziv poseban je jer od čoveka traži znanje, hrabrost, disciplinu, prisebnost, ogromna odricanja, ali i nepokolebljivo poverenje u svoje sposobnosti i u svoje saborce"

Izvor: Youtube/Vojska Srbije — zvanični kanal

U Domu vazduhoplovstva u Zemunu danas je održan komemorativni skup u spomen majoru Goranu Bulajiću, pilotu iz sastava 101. Lovačko-avijacijske eskadrile 204. Vazduhoplovne brigade, koji je u utorak, 17. novembra, tragično nastradao prilikom pada aviona "mig 29" u okolini Stare Pazove.

Komandant 204. Vazduhoplovne brigade pukovnik Boško Šerbedžija istakao je na komemoraciji da je major Bulajić bio oslonac brigade i dio njenog identiteta, kao i oficir koji je nosio odgovornost svog poziva, svjestan da uniforma koju nosi nije samo simbol časti već i obaveza koja se prihvata cijelim bićem.

"Bio je naš ponos, naša čast i naša snaga. Pilotski poziv poseban je jer od čoveka traži znanje, hrabrost, disciplinu, prisebnost, ogromna odricanja, ali i nepokolebljivo poverenje u svoje sposobnosti i u svoje saborce", rekao je pukovnik Šerbedžija.

On je istakao da zato ljudi poput majora Bulajića, koji su život posvetili ovom pozivu zaslužuju duboko poštovanje, vječno sjećanje i zavjet da budu trajan uzor generacijama koje dolaze, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

U ime kolega, od majora Bulajića se oprostio komandant 101. Lovačke avijacijske eskadrile potpukovnik Bogdan Kovačević, a prisutnima su se obratili sin i kćerka poginulog pilota.

Komemoraciji su prisustvovali i ministar odbrane Bratislav Gašić, zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Tiosav Janković, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kolege majora Bulajića, rodbina i prijatelji.

Major Goran Bulajić rođen je 25. marta 1973. godine u Beogradu.

Karijeru vojnog pilota u lovačkoj avijaciji započeo je u Prištini 1996. godine, a u oktobru 2000. godine prešao je u Batajnicu u sastav tadašnjeg 204. Lovačkog avijacijskog puka, a sadašnje 204. Vazduhoplovne brigade.

Major Bulajić sahranjen je danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu.