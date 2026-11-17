Ministarstvo odbrane oglasilo se povodom tragičnog pada aviona mig 29, u kojem je poginuo pilot major Goran Bulajić.

Izvor: Youtube/Vojska Srbije — zvanični kanal

Avion Vojske Srbije srušio se na njivu između Nove i Stare Pazove, a pilot je poginuo.

Povodom ove tragedije oglasilo se Ministarstvo odbrane čije saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Avion mig 29 Vojske Srbije iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio se jutros oko 08.45 časova u okolini Stare Pazove. U udesu je stradao pilot aviona major Goran Bulajić.

Na lice mjesta izašli su organi vojne policije i obaviješten je nadležni tužilac.

Major Goran Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu. U Vojsci Srbije je bio od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje djece.

Formirana je komisija za ispitivanje vanrednog događaja, koja ima zadatak da utvrdi okolnosti nastanka vanrednog događaja i eventualnu odgovornost vojne organizacije, kao i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva koja treba da utvrdi uzroke udesa vazduhoplova.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO, uputili su telegrame saučešća porodici poginulog pilota Vojske Srbije.

Zastupnik načelnika Generalštaba uputio se na mjesto udesa vazduhoplova", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

(MONDO)