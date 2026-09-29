Mileva i Pavle žive životom koji je danas gotovo nezamisliv: Na "Hercegovačkom Tibetu" stvorili svoj mali raj

Dok mnogi mir traže na udaljenim turističkim destinacijama, Mileva i Pavle Drvendžija pronašli su ga na Morinskoj visoravni, predjelu koji zbog svoje nadmorske visine, prostranstva i surove prirode nazivaju i "Hercegovačkim Tibetom".

Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen

Na približno 1.300 metara nadmorske visine, okruženi planinskim vrhovima i nepreglednim pašnjacima, ovaj bračni par živi životom koji je danas mnogima gotovo nezamisliv. Sami proizvode veliki dio hrane, uzgajaju stoku, dočekuju goste i, kako kažu, ne osjećaju potrebu da takav način života zamjene gradskim.

"Mi smo ovdje na ispaši otprilike od 1981. godine, neprekidno. S početka, negdje do polovine jula, raj je na zemlji. Cvjetna poljana, to je i zdravlje i ljepota", priča Pavle, opisujući kraj u kojem je proveo veliki dio života.

Život bez gradske vreve

Na Morinskoj visoravni danas je ostalo svega petnaestak porodica koje su sačuvale tradicionalni način života i nastavile da se bave stočarstvom. Nekada je, ispričao je Pavle u emisiji Izazovi avanturu, planina bila znatno življa, a pojedine porodice na njoj su boravile tokom čitave godine.

Danas su stalni stanovnici rijetkost, a najbliže komšije mogu biti udaljene i po nekoliko kilometara. Ipak, za Milevu i Pavla to ne predstavlja problem.

Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen

Na pitanje da li mu je dosadno, Pavle kratko odgovara: "Pa nije, uvijek ima neko da dođe."

Njihova vrata otvorena su za goste, putnike i sve one koji požele da upoznaju život na planini. Mileva kroz osmijeh priznaje da joj ne predstavlja problem ni kada posjete postanu česte.

"Nije mi teško. Šta ću, ne može da mi bude teško. Kad Pavle voli, džaba ti je, moram da udovoljavam", kaže ona kroz smijeh.

A kada je riječ o tome da li bi život na visoravni zamijenili odlaskom na more ili boravkom u gradu, Pavle nema dilemu.

"Bolje je na planini, visina. Nismo navikli da idemo na more. Ja bih samo pričao sa nekim ljudima, o srpskoj istoriji i slično tome, nešto da čujem", objašnjava on.

Njegova ljubav prema istoriji potiče još iz djetinjstva. Slobodno vrijeme provodi čitajući, a posebno voli razgovore sa starijim ljudima, od kojih je godinama slušao priče o prošlosti Hercegovine.

"Uveče sjedim po cijelo veče, preko dana, kad sam slobodan, čitam. Svašta nešto znam, otprilike, iz istorije. I slušao sam priče starijih ljudi od malih nogu, mene to interesuje", priča Pavle.

Na trpezi domaća hrana, a oko kuće životinje

Poseban dio njihovog života čini proizvodnja domaće hrane. Mileva i Pavle uzgajaju krave, koze i ovce, a Pavle, osim sopstvenih životinja, preuzima i tuđu stoku na čuvanje, uz nadoknadu. Na njihovoj trpezi nalaze se domaći mliječni proizvodi, jaja, kajmak, šunka i tradicionalna hercegovačka jela.

Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen

Jedan od specijaliteta kojim dočekuju goste jeste cicvara sa kajmakom, jelo koje se generacijama priprema u ovim krajevima.

"Poslije ovoga i kajmaka ništa više ne treba", kaže Pavle, nudeći gostima domaću hranu.

Životinje su neizostavan dio njihove svakodnevice, a prostrani pašnjaci omogućavaju im da veliki dio vremena provode na otvorenom.

Pavle posebno ističe koliko životinje dobro osjećaju promjene vremena. Kako objašnjava, ponašanje krava često mu je znak da se približava nevrijeme.

"Krave, ako će oluja, bježe u grupi. Poslije toga oluja, sve da odnese. Kakav instinkt imaju!", priča on.

Na Morinama se mogu vidjeti i divlji konji, koji se, prema njegovim riječima, već decenijama samostalno snalaze u prirodi.

"Od 1992. godine napušteni su konji. Sami se snalaze, sami zimuju", objašnjava Pavle.

Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen

Sačuvali su i stari način gradnje

Osim domaće hrane i stočarstva, porodica Drvendžija čuva i dio nekadašnjeg planinskog načina života. Njihova koliba pokrivena je tradicionalnim materijalom koji Pavle naziva mačevina, a dobija se od raži.

"To je mačevina, omaćena raž, tako mi je zovemo. Posije se raž, pa se onda, kad zrene, pokosi. Žanje se srpom, naprave se snopovi, složi se u krug", objašnjava on.

Riječ je o starom načinu pokrivanja objekata, za koji je danas sve teže pronaći majstore. Pavle se prisjeća da je ranije bilo ljudi koji su poznavali ovu vještinu, ali da je vremenom morao i sam da nauči kako se takav krov održava.

U njihovom domaćinstvu sačuvani su i stari drveni predmeti, među kojima su posude i druga oprema koja se nekada svakodnevno koristila u planinskim domaćinstvima. Pojedini primjerci stari su i oko 70 godina.

Vidi opis Mileva i Pavle žive životom koji je danas gotovo nezamisliv: Na "Hercegovačkom Tibetu" stvorili svoj mali raj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Izazovi avanturu Youtube printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Djecu su školovali, ali ih nisu odvajali od prirode

Mileva i Pavle posebno su ponosni na svoju djecu, koja su se školovala u Beogradu, ali su tokom odrastanja ostala povezana sa porodičnim imanjem.

Pavle se prisjeća kako su se vraćala na planinu nakon položenih ispita i sa ponosom pokazivala indeks gostima.

"I one bi, kad polože zadnji ispit, došle iz Beograda, stave indeks na uvid gostima i svima, kako su položile", priča on.

Smatra da im je odrastanje u prirodi, uz rad i porodične vrijednosti, pružilo drugačije iskustvo od onoga koje nudi gradski život.

"Uglavnom, uklonili smo ih s ulice, iz diska, iz propasti. Vaspitavali ih na prirodnim izvorima, na starinski način. Ispričao sam im svu genezu što sam znao o regiji, porodična stabla", kaže Pavle.

Mileva priznaje da joj gradski život ne nedostaje, ali da se uvijek obraduje porodičnim okupljanjima.

"Meni ne fali ništa. Samo volim da nam dođu djeca, kad dođu. Da im Bog da zdravlja", poručuje ona.

Život na planini ima i svoju težu stranu

Iako svakodnevica na Morinskoj visoravni djeluje idilično, život na ovoj nadmorskoj visini nije uvijek jednostavan. Jedan od najvećih problema predstavlja nedostatak vode, naročito posljednjih godina, kada su pojedini izvori znatno oslabili.

"Ti izvori što tu imaju, smanjili su se, zbog čega - ne znam", objašnjava Pavle.

Pokušavao je da pronađe alternativno rješenje, ali mu je rečeno da se voda nalazi na dubini od oko 160 metara, zbog čega bi njeno izvlačenje zahtijevalo dodatnu opremu i električnu energiju.

"Nema načina, nemam agregat ni struju da vuče pumpa i odustao sam od toga", kaže on.

Ni vremenski uslovi nisu uvijek blagi. Planinu tokom hladnijeg dijela godine zahvataju snažni vjetrovi, snijeg i mećave, a nagle promjene vremena nisu rijetkost ni u drugim godišnjim dobima.

Ipak, Mileva i Pavle na takve uslove odavno su navikli.

Za njih Morine nisu samo mjesto na kojem borave sa stokom, već dom u kojem su izgradili život, podigli porodicu i sačuvali običaje svojih predaka.

Daleko od saobraćaja, zagađenja i gradske žurbe, njihovu svakodnevicu čine životinje, domaća hrana, planinski vazduh i razgovori sa ljudima koji im dolaze u posjetu.

A na pitanje kako bi opisala svoj život na visoravni, Mileva ima samo jednu riječ: "Odličan."

(Mondo)