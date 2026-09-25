Treću noć proveli u Domu rudara: Zenički rudari ne odustaju od štrajka glađu

Šestorica zeničkih rudara, članova Sindikalnog odbora Rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć su proveli u Domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata.

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Osnovni zahtjev zeničkih rudara je isplata makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje.

Član Sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da se, osim iscrpljenosti, svi zdravstveno osjećaju dobro, te da nemaju namjeru da prekinu štrajk.

Alić očekuje da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstva Svjetske banke za rudnik iz kojih će biti isplaćene zaostale plate.

Zenički rudnik, odnosno dvije preostale jame - Raspotočje i Stara jama, odavno ne proizvode ugalj, te se iz njih izvlači oprema kako bi bile i potpuno zatvorene, javljaju federalni mediji.

Osim izvlačenja opreme, koja će biti prodata rudniku Kreka u Tuzli, rudari u Zenici obavljaju redovne inspekcijske poslove, te poslove otplinjavanja i ispumpavanja voda.

(Srna)