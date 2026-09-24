Nova rasprava o "Skaj" porukama na suđenju Šakiću: Odbrana ukazala da nedostaje više od 90 odsto komunikacije

Na suđenju Siniši Šakiću odbrana je ukazala da se na disku nalazi manje od 1.000 poruka, iako podaci pokazuju da su dva korisnika razmijenila više od 50.000.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Na ponovljenom suđenju Siniši Šakiću za ubistvo Slaviše Ćuluma u Okružnom sudu u Banjaluci odbrana je ukazala na razlike između podataka o komunikaciji korisnika "Skaj" aplikacije i poruka koje se nalaze na diskovima dostavljenim sudu, piše ATV.

Tokom unakrsnog ispitivanja Siniše Grumića, policijskog službenika MUP-a Republike Srpske, branilac Željko Šurlan tražio je da se u sudnici prikažu poruke između korisnika "Skaja" pod nadimcima "Grizzly bear new", za kojeg tužilaštvo tvrdi da je Šakić, i "Tiger new", za kojeg tvrde da je Jovan Jošilo.

Šurlan je potom tražio da se ta komunikacija pronađe u indeks fajlu na disku, ali poruke nisu bile evidentirane.

"To je dokaz da te poruke nema u komunikaciji između ova dva uređaja", rekao je Šurlan.

Grumić je potvrdio da konkretne poruke nema u indeks fajlu, ali nije mogao da objasni zbog čega.

On je ponovio da su obavještajni podaci koje su dobijali od Evropola sadržavali manje materijala u odnosu na podatke koje su naknadno dobili putem međunarodne pravne pomoći iz Francuske.

"Na početku je bilo malo podataka i kako bi se pronalazili novi serveri, podaci su bili kompletniji. Samim tim je u dodatnim materijalima komunikacija bila jasnija i potpunija. Imali smo primjer da u dostavljenom materijalu vidimo da je poslata fotografija, ali bi ona nedostajala. Pojavila bi se tek u drugom materijalu koji nam je dodatno dostavljen", rekao je Grumić.

Odbrana je ukazala i na podatke iz "Excel" tabela u kojima je navedeno da su dva korisnika razmijenila ukupno 50.391 poruku.

Prema tim podacima, bilo je 22.259 poslatih i 28.132 primljene poruke, dok se na disku, kako je naveo Šurlan, nalazi manje od 1.000 poruka.

"Mi na disku nemamo ni 10% materijala. Na osnovu toga se ništa ne može zaključivati, jer nam nedostaje 90% materijala", rekao je Šurlan.

Grumić je pojasnio da se podaci u "Excelu" odnose na kompletnu komunikaciju između dva korisnika tokom korišćenja "Skaj" aplikacije, dok se indeks podaci odnose samo na ono što se nalazi na disku.

Na pitanje predsjednika sudskog vijeća Branimira Jukića, svjedok nije mogao da kaže ko je pravio "Excel" tabele sa "Skaj" porukama.

"Pretpostavljam da je to rađeno alatima za digitalnu forenziku", rekao je Grumić.

Ponovo je otvorena i rasprava o zakonitosti "Skaj" dokaza u BiH, nakon što je odbrana osporavala cjelokupan materijal. Sudija Jukić prekinuo je raspravu zbog toga što su, kako je ocijenjeno, ponovljeni ranije izneseni stavovi.

"Večeras motor kopamo u rupu"

Na ročištu su predstavljene i dodatne "Skaj" komunikacije za koje tužilaštvo tvrdi da su razmijenjene na dan ubistva Slaviše Ćuluma.

Tužilaštvo tvrdi da je Šakić u 16.21 časova pisao sestri Jovana Jošila:

"Je li sve ok. Piši kada ga puste. Još malo, pa ću preko granice, ako Bog da".

Predstavljene su i poruke za koje tužilaštvo tvrdi da ih je tog dana Dario Jekić slao Mili Rosiću.

U jednoj od njih navodi se:

"Da vidio sam. Zapaljen je, nema šta brate. U 11 on je zderan, a u 13 prijavljeno. Večeras motor kopamo u rupu".

U nastavku komunikacije navodi se:

"Šta brate. A gdje si ga slikao. Pozdravi i ti njega, to je moj brat. Zapalio je sve to konj. I tormo je otišao. Zakopano je, završeno sve. Tako je. Nije tri sata prijavio niko. Idemo preko, pa se čujemo".

Tužilaštvo je ranije najavilo da će prezentovati i dokaze kojima bi trebalo da bude objašnjeno kako su identifikovani korisnici "Skaj" aplikacije koji su razmjenjivali navedene poruke.

To će, međutim, biti urađeno na narednom ročištu, jer se odbrana požalila da je dokaze dobila kasno i da nije imala dovoljno vremena za pripremu.

Šakiću se ponovo sudi za ubistvo Ćuluma

Slaviša Ćulum ubijen je 15. maja 2020. godine u Dragočaju kod Banjaluke hicima iz automatske puške.

Optužnica protiv Šakića podignuta je u martu 2021. godine. On je prvostepenom presudom iz septembra 2023. godine oslobođen optužbi, ali je Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo tu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Prema optužnici, Šakić je zajedno sa nepoznatom osobom nabavio motocikl koji je korišćen za izviđanje terena, kao i automatsko oružje i municiju.

Tužilaštvo tvrdi da su na putu u Dragočaju prilagodili dvije lokacije, polomili grane i maskirali motocikl, a potom Ćuluma čekali u zasjedi.

Kada je Ćulum naišao putem prema svom "golfu 6", na njega je, prema optužnici, ispaljeno 22 hica iz dva automatska oružja. Više puta je pogođen i preminuo je na mjestu, dok su se napadači motociklom udaljili sa mjesta zločina.

Motocikl i oružje kojim je Ćulum ubijen tokom istrage nisu pronađeni.

Tokom ponovljenog suđenja tužilaštvo je saopštilo da vodi i drugu istragu u vezi sa Ćulumovim ubistvom, koja obuhvata Jovana Jošila, Milivoja i Dušana Lovrenovića, Milu Rosića, Tomislava Petrovića, Predraga Petkovića i Darija Jekića.