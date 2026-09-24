Odluke Vlade RS: Novi zakon za turizam, mreža helidroma i dva miliona KM za bezbjednost saobraćaja

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o ugostiteljstvu i uvela elektronsku knjigu gostiju. Odobrena su i dva miliona KM za bezbjednost saobraćaja, te projekti gradnje lokalnih helidroma i pješačkih staza.

Izvor: Biro Vlade RS za odnose s javnošću

Na sjednici održanoj u Banjaluci, usvojenim zakonskim rješenjima nastoji se stvoriti savremeni okvir za razvoj turizma. Kako se navodi u saopštenju Vlade RS, ključne novine odnose se na sistemsko uređenje rada salona za posebne prilike, te preciznije uslove za iznajmljivanje kuća za odmor i apartmana. Fizička lica ove usluge mogu pružati u najviše pet smještajnih jedinica, odnosno do 10 ležajeva, dok pravna lica nemaju ograničenja.

U cilju razvoja seoskog turizma, po prvi put se uvodi kategorija "degustacionog prostora". Ističe se da se novim zakonom ugostiteljima omogućava upotreba hermetički zapečaćene PET ambalaže, dok se istovremeno zabranjuje usluživanje pića u plastičnim čašama i drugoj otvorenoj plastičnoj ambalaži za jednokratnu upotrebu.

Proces digitalizacije unapređuje se uvođenjem elektronske knjige gostiju putem Centralnog informacionog sistema, a period revizije kategorizacije objekata skraćuje se sa četiri na tri godine.

Vlada je prihvatila i Informaciju o inicijativi Agencije za bezbjednost saobraćaja RS o obezbjeđenju dodatnih finansijskih sredstava za prevenciju, te je saglasna da se za te namjene izdvoji 2.000.000 KM. U saopštenju se ističe da potreba za ovim sredstvima proizilazi iz značaja preventivnog djelovanja radi smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Novac će biti usmjeren na projekte predviđene Strategijom bezbjednosti saobraćaja na putevima RS za period 2026-2035. godine.

Prihvaćena je i inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju lokalnih helidroma radi unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta. Zaduženi su MUP i lokalne samouprave Doboj, Trebinje, Višegrad, Lukavica, Pale i Karakaj da pokrenu aktivnosti na realizaciji ovog projekta. U inicijativi MUP-a navodi se da je usljed povećanog obima helikopterskih operacija neophodno uređenje ove oblasti izgradnjom strateške mreže helidroma, posebno u blizini zdravstvenih ustanova i policijskih objekata.

Vlada se upoznala i sa potrebom sanacije mjesnog vodovoda na području Prnjavora, te zadužila ministarstva finansija i poljoprivrede da sagledaju mogućnosti finansijske pomoći. Udruženje "Vodovod duboka dolina" Crkvena obratilo se Vladi u ime 600 korisnika, navodeći da je vodovod izgrađen prije 20 godina, da obuhvata sedam mjesnih zajednica, škole, crkve i farme, te da mu je nakon ovogodišnje suše neophodna hitna rekonstrukcija i novi cjevovodi.

Na sjednici je prihvaćen Godišnji izvještaj za oblast malih i srednjih preduzeća za 2025. godinu. Prema podacima nadležnih institucija, u Srpskoj su poslovala 43.642 privredna subjekta, od kojih je 43.551 iz sektora MSP. U ovim preduzećima zaposleno je 139.036 lica, što čini 70,51 odsto od ukupnog broja zaposlenih u svim privrednim subjektima. Navodi se da je u 2025. godini kroz 41 lokalnu zajednicu sektoru MSP dodijeljeno oko 2,46 miliona KM. Takođe, podršku razvoju preduzetništva žena na lokalnom nivou pružilo je 14 zajednica za 72 korisnice u iznosu od 393.724 KM.

Na kraju, Vlada je prihvatila Informaciju u vezi sa izgradnjom pješačke staze u MZ Gornji Teslić, dužine oko 2.200 metara, koja će povezati područne i mjesne škole „Ivo Andrić“, a koju pohađa skoro 500 učenika. Zaduženo je JP „Putevi Republike Srpske“ da izradi projekat, dok su ministarstva saobraćaja i finansija zadužena da u budžetu za 2027. godinu planiraju 500.000 KM za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta, ključnog za bezbjednost djece i oko 2.000 stanovnika ovog kraja.