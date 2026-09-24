Požar u fabrici kod Rijeke, stigao hitan SMS: "Zatvorite prozore i ostanite unutra" (FOTO/VIDEO)

Uprava civilne zaštite Republike Hrvatske uputila je rano jutros, nešto prije pet sati, hitno upozorenje građanima putem sistema SRUUK zbog velikog požara koji je zahvatio otpad u fabrici "Metis" na Kukuljanovu kod Rijeke.

Izvor: JVP Rijeka

Zbog intenzivnog širenja gustog dima, nadležne službe su izdale preporuku stanovništvu da zatvori prozore, izbjegava boravak na otvorenom prostoru i minimalizuje izlaganje dimu, javlja Index.

SMS poruke upozorenja počele su stizati građanima u 4.45 sati, dok su ih pojedini primili u 5.35 sati. S obzirom na turističku sezonu i prisustvo stranih državljana, alarm je odaslan na tri jezika: hrvatskom, engleskom i njemačkom.

Upozorenje je primarno poslato za područje grada Bakra, kao i opština Čavle i Kostrena. Pored njih, rane jutarnje alarme dobili su i stanovnici Kraljevice, kao i dijela crikveničkog područja.

Na terenu su vatrogasne ekipe koje rade na lokalizaciji i gašenju požara.