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Policajac se pokušao ubiti u prostorijama PU Ilijaš: Teško povrijeđen, ljekari mu se bore za život

Policajac se pokušao ubiti u prostorijama PU Ilijaš: Teško povrijeđen, ljekari mu se bore za život

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
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Službenik Policijske uprave Ilijaš MUP-a Kantona Sarajevo pokušao je izvršiti samoubistvo u prostorijama Policijske uprave Ilijaš.

Policajac se pokušao ubiti u prostorijama PU Ilijaš Izvor: MUP KS

Iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za Klix.ba je potvrđeno da je u toku uviđaj u službenim prostorijama PU Ilijaš, na okolnosti samopovređivanja zaposlenog Uprave policije.

Više zvaničnih detalja o slučaju će biti poznato naknadno.

Prema nezvaničnim informacijama, službenik je pretrpio teške tjelesne povrede i nalazi se na KCUS-u gdje mu se bore za život.

(Mondo)

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Tagovi

policija MUP Kantona Sarajevo policajac pokušaj samoubistva

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