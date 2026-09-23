Policajac se pokušao ubiti u prostorijama PU Ilijaš: Teško povrijeđen, ljekari mu se bore za život

Službenik Policijske uprave Ilijaš MUP-a Kantona Sarajevo pokušao je izvršiti samoubistvo u prostorijama Policijske uprave Ilijaš.

Izvor: MUP KS

Iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za Klix.ba je potvrđeno da je u toku uviđaj u službenim prostorijama PU Ilijaš, na okolnosti samopovređivanja zaposlenog Uprave policije.

Više zvaničnih detalja o slučaju će biti poznato naknadno.

Prema nezvaničnim informacijama, službenik je pretrpio teške tjelesne povrede i nalazi se na KCUS-u gdje mu se bore za život.

(Mondo)