Policajac se pokušao ubiti u prostorijama PU Ilijaš: Teško povrijeđen, ljekari mu se bore za život

Službenik Policijske uprave Ilijaš MUP-a Kantona Sarajevo pokušao je izvršiti samoubistvo u prostorijama Policijske uprave Ilijaš.
Iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za Klix.ba je potvrđeno da je u toku uviđaj u službenim prostorijama PU Ilijaš, na okolnosti samopovređivanja zaposlenog Uprave policije.
Više zvaničnih detalja o slučaju će biti poznato naknadno.
Prema nezvaničnim informacijama, službenik je pretrpio teške tjelesne povrede i nalazi se na KCUS-u gdje mu se bore za život.
(Mondo)