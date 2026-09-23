"Ne smije se dozvoliti povratak zakonu džungle": Makron udario šakom o govornicu zbog Trampa

Emanuel Makron je kritikovao Donalda Trampa zbog tvrdnji o miru u Pojasu Gaze, ističući da humanitarni koridori nisu otvoreni.

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Francuski predsjednik Emanuel Makron osporio je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa da je obezbijedio mir u Pojasu Gaze, rekavši da uprkos proglašenju mira, nijedan humanitarni koridor nije ponovo otvoren u enklavi.

U posljednjem obraćanju Ujedinjenim nacijama prije nego što napusti dužnost u maju 2027, Makron je kazao da svijet svjedoči predstavi koje bi svi trebalo da se stidimo, oštro kritikujući Trampovo prikazivanje sopstvenog mirovnog plana za Pojas Gaze kao diplomatskog trijumfa.

Makron je govorio pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija nekoliko sati nakon što je Tramp sa iste govornice hvalio svoj mirovni plan za Pojas Gaze kao diplomatski uspjeh.

"Prije godinu dana, u ovoj istoj sali, desetak zemalja je priznalo Palestinu. Čujem cinizam nekih pojedinaca: 'Priznanje je samo parče papira, pogledajte stvarnost'", rekao je Makron, udarajući šakom o govornicu.

"Ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo da budemo pasivni pred onim što se dešava u Pojasu Gaze? Neki se hvale navodnim mirom. Ali taj mir nije ponovo otvorio humanitarnu pomoć ni na jednu sekundu. Da li ćemo jednostavno stajati po strani i gledati ovu predstavu koje bi svi trebalo da se stidimo?“, rekao je Makron.

Tramp branio svoj mirovni plan

Tramp je u obraćanju prije Makrona podsjetio da je prije godinu dana, kada se takođe obratio UN, "rat u Pojasu Gaze još uvijek besnio svom žestinom".

"Nekoliko nedjelja kasnije, okončali smo rat u Pojasu Gaze i spasili nezamislive hiljade života", dodao je Tramp.

Makrona su kritikovali neki političari i aktivisti u Francuskoj da je malo uradio otkako je priznao palestinsku državu u septembru prošle godine.

Zategnuti odnosi između Pariza i Izraela

Uprkos kritikama, Pariz je pooštrio svoj stav o nasilju doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, uvodeći određene nacionalne sankcije i pokrećući proces zabrane proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Pogledajte šta se dešava na Zapadnoj obali, gdje se svakodnevno krše prava. U čije ime? Hamas nikada nije djelovao na Zapadnoj obali", rekao je Makron.

"Ono što se tamo dešava iz dana u dan čini nemogućim projekat koji bi morao da se zasniva na poštovanju legitimnog prava palestinskog naroda na postojanje", rekao je francuski predsjednik.

Odnosi Francuske sa Izraelom su bili posebno zategnuti tokom prošle godine. Makron je rekao da griješe oni koji vjeruju da će kršenje suvereniteta svih susjeda Izraela osigurati njegovu bezbjednost.

Zakon džungle

Sedam mjeseci prije predsjedničkih izbora u Francuskoj, Makron se posljednji put obratio okupljenima otkako je prvi put izašao za govornicu 2017. godine.

Iako je često pokazivao oštar osjećaj za spoljne zamke diplomatije – ceremonijalno okruženje, simboliku i lične veze – analitičari kažu da to nije uspio da pretvori u trajne strateške promjene.

Pa ipak, uvijek je bio čvrst zagovornik multilateralnog sistema i Ujedinjenih nacija.

Makron je upozorio da se ne smije dozvoliti globalni "povratak zakonu džungle", rekavši da se zemlje suočavaju sa izborom između svijeta kojim vladaju moć i prinuda i „civilizovanog međunarodnog društva“.

"Naša je dužnost, više nego ikad, da stojimo uz Ujedinjene nacije. Ne možemo prihvatiti novi poredak nekažnjivosti koji bi neki željeli da izgrade", rekao je.

Završio je svoj govor riječima "Živele Ujedinjene nacije!"

(Index/MONDO)