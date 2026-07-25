Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski negirao je tvrdnje da je koristio kokain sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, nakon što mu je to pitanje postavljeno u intervjuu sa Laurom Lumer.

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Volodimir Zelenskinegirao je da je uzimao kokain sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom u bizarnom intervjuu sa Trampovom influenserkom Laurom Lumer, koja je donedavno tvrdila da su u Kijevu nacistii, pa se prosula pepelom i rekla da je bila žrtva ruske propagande.

Laura Lumer, bliska saveznica Donalda Trampa i vatrena teoretičarka zavjere, otputovala je kako bi se sastala sa ukrajinskim predsjednikom i svjedočila uticaju rata u Kijevu, nakon što je prethodne tri godine umanjivala značaj ruske invazije.

Zelensky denies ever using cocaine with Macron



"Of course not. Never"



The denial comes after his former press secretary hinted he uses drugs to stay alertpic.twitter.com/KahNtxukUo — The Other Side Media (@TheOtherSideRu)July 24, 2026

Laura Lumer, koja ima dva miliona pratilaca na Iksu, prethodno je Ukrajinu nazvala "zemljom punom nacističkih apologeta" i tvrdila da je vodi "apologeta džihada".

Međutim, ova čvrsta desničarska aktivistkinja promijenila je svoj stav posljednjih mjeseci i sastala se sa gospodinom Zelenskim u Marijinskoj palati, poručivši mu: "Shvatila sam da me je prevarila ruska propaganda i počela sam da vjerujem u mnoge neistinite stvari o Ukrajini."

Glasine o tome da Zelenski uzima droge kategorije A sa gospodinom Makronom dodatno je podgrijao Taker Karlson, još jedna istaknuta figura američke desnice, koji je 2024. godine uradio intervju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Upitan o toj priči, ukrajinski lider se nasmijao i odgovorio: "Naravno da ne. Nikada."