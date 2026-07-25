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Bizaran intervju u Kijevu: Zelenski sa osmijehom demantovao glasine da je sa Makronom konzumirao kokain (Video)

Bizaran intervju u Kijevu: Zelenski sa osmijehom demantovao glasine da je sa Makronom konzumirao kokain (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski negirao je tvrdnje da je koristio kokain sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, nakon što mu je to pitanje postavljeno u intervjuu sa Laurom Lumer.

Zelenski negirao da je konzumirao kokain sa Makronom Izvor: Profimedia/RTS/screenshot

Volodimir Zelenskinegirao je da je uzimao kokain sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom u bizarnom intervjuu sa Trampovom influenserkom Laurom Lumer, koja je donedavno tvrdila da su u Kijevu nacistii, pa se prosula pepelom i rekla da je bila žrtva ruske propagande.

Laura Lumer, bliska saveznica Donalda Trampa i vatrena teoretičarka zavjere, otputovala je kako bi se sastala sa ukrajinskim predsjednikom i svjedočila uticaju rata u Kijevu, nakon što je prethodne tri godine umanjivala značaj ruske invazije.

Laura Lumer, koja ima dva miliona pratilaca na Iksu, prethodno je Ukrajinu nazvala "zemljom punom nacističkih apologeta" i tvrdila da je vodi "apologeta džihada".

Međutim, ova čvrsta desničarska aktivistkinja promijenila je svoj stav posljednjih mjeseci i sastala se sa gospodinom Zelenskim u Marijinskoj palati, poručivši mu: "Shvatila sam da me je prevarila ruska propaganda i počela sam da vjerujem u mnoge neistinite stvari o Ukrajini."

Glasine o tome da Zelenski uzima droge kategorije A sa gospodinom Makronom dodatno je podgrijao Taker Karlson, još jedna istaknuta figura američke desnice, koji je 2024. godine uradio intervju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Upitan o toj priči, ukrajinski lider se nasmijao i odgovorio: "Naravno da ne. Nikada."

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Tagovi

Volodimir Zelenski Emanuel Makron kokain

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Hvala što ste poslali vijest.

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