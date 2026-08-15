Vatrogasac poginuo, više osoba povrijeđeno: Drama u Briselu, odjeknula snažna eksplozija

Jedan vatrogasac je poginuo, a tri osobe su povrijeđene u eksploziji gasa tokom radova u zgradi u Briselu. Iz objekta je hitno evakuisano oko 100 ljudi.

Izvor: Profimedia

Nakon eksplozija koje su se dogodile unutar zgrade Jedinstvenog odbora za sanaciju (CRU) u Briselu, poginuo je jedan vatrogasac, dok su tri radnika, uključujući još jednog vatrogasca i dva zaposlena u javnom preduzeću Sibelga, povrijeđena.

Eksplozije su slučajno izazvane probijanjem gasovoda niskog pritiska tokom radova na popravci. Belgijski ministar bezbjednosti i unutrašnjih poslova Bernard Kanten izrazio je „duboko žaljenje“ zbog žrtava incidenta i uputio saučešće porodici nastradalog vatrogasca.

Nakon eksplozija, oko 100 ljudi je evakuisano iz zgrade, a preduzeće za javni prevoz u Briselu (STIB) izmenilo je trase tramvaja i autobusa radi bezbjednosti.

(Informat.ro/MONDO)