Eksplozija gasa u Barseloni: Povrijeđeno 8 osoba, stanovnicima preporučeno da ne izlaze napolje

U Barseloni je došlo do eksplozije gasa na gradilištu, povrijeđeno je najmanje osam radnika, a dvoje je u teškom stanju.

Izvor: @avhostafrancs/X

Najmanje osam radnika je povređeno, od kojih dvoje teško, u eksploziji gasa koja se dogodila na gradilištu pristupa metro stanici Plasa de Sants u Barseloni, nakon čega je izbio požar.

Do incidenta je došlo tokom radova na poboljšanju pristupačnosti metro stanica L5 i L1, kada je, prema navodima gradskih vlasti, slučajno oštećena gasna cijev, prenio je RTVE.

Povrijeđeni radnici, svi muškarci, prevezeni su u bolnice Val d'Hebron i Klinik u Barseloni. Dvoje se nalazi u teškom stanju, trojica su zadobila povrede srednje težine, dok su još trojica lakše povrijeđena, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Prema saopštenju Gradskog veća Barselone, curenje gasa je primjećeno u blizini metro stanice Sants, nakon oštećenja cijevi tokom građevinskih radova.

La flamarada de la plaça de Sants de Barcelona continua cremant: Bombers remulla esperant que s'acabi el gaspic.twitter.com/VQdTCpU8J6 — ElCaso.cat (@elcasocat)July 23, 2026

Na lice mjesta je poslato devet vatrogasnih ekipa, zajedno sa ekipama kompanije za distribuciju gasa, kako bi incident bio stavljen pod kontrolu. Kao preventivna mjera, saobraćaj je obustavljen, a područje obezbijeđeno.

Međutim, sinoć oko 22.50 sati, tokom radova na popravci cjevovoda, došlo je do eksplozije u pogođenom području, nakon čega je osam radnika zadobilo povrede. Njima je prva pomoć pružena na licu mjesta u okviru sistema hitne medicinske pomoći.

Eksplozija izazvala požar

Eksplozija je izazvala požar, a vatrogasci Barselone nastavili su intervenciju kako bi stavili plamen pod kontrolu.

Lokalna policija ogradila je područje i uspostavila bezbjednosni perimetar.

La flamarada de la plaça de Sants de Barcelona continua cremant: Bombers remulla esperant que s'acabi el gaspic.twitter.com/VQdTCpU8J6 — ElCaso.cat (@elcasocat)July 23, 2026

Šefica dežurne smjene vatrogasne službe Barselone Klara Latore rekla je da protok gasa nije mogao odmah da bude zaustavljen, jer distributivna kompanija mora da sprovede složen hitan zahvat koji uključuje prekid dovoda na više tačaka mreže.

Gradonačelnik Barselone Haume Kolboni saopštio je da je požar "stabilizovan" i pozvao je građane na oprez.

Stanovnicima u blizini mjesta incidenta preporučeno je da ostanu u svojim domovima do daljeg.

(Blic/MONDO)