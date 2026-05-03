Žena nasmrt izbodena u Barseloni: Ubijena usred dana pred brojnim svjedocima

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Nasmrt izbodena žena u Barseloni.

Nasmrt izbodena žena u Barseloni

U subotu 2. maja je nasmrt izbodena žena nožem u Barseloni u Španiji, piše "Mirror". Sigurnosne kamere su zabilježile ubistvo nasred ulice, a policija je ubrzo nakon zločina saopštila da je uhapšen osumnjičeni muškarac.

Ubistvo se dogodilo u naselju Esplugues de Lobregat oko 11 časova u subotu. Zasad nisu poznati motiv ubistva i da li je osumnjičeni poznavao žrtvu.

Nije još uvijek poznat identitet ubijene žene. Sumnja se da je riječ o nasumičnom ubistvu.

Žena je izbodena u vrat, grudi i stomak. Osumnjičen je muškarac starosti oko 50 godina.

On je zadobio povrede tokom ubistva žene. Nije poznat stepen njihovih povreda.

"Duboko žalimo zbog nasilne smrti jedne osobe u našem gradu i izražavamo saučešće njenoj porodici i najbližima. Opština osuđuje sve oblike nasilja i izražava zabrinutost zbog ovih ozbiljnih incidenata, koji utiču na život zajednice i javnu bezbjednost. Osumnjičenog je uhapsila regionalna policija", saopštila je gradska uprava Barselone.

