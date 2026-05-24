Bez konačnog sporazuma Vašingtona i Teherana danas: Usaglašavanje detalja odlaže dogovor

Autor Haris Krhalić
0

Američki mediji prenose da sporazum između SAD i Irana neće biti ozvaničen danas zbog neusaglašenih detalja.

Sporazum SAD i Irana: Detalji još nisu usaglašeni, u Omanu sastanak o Ormuskom moreuzu Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/Below the Sky/Shutterstock

Postizanje konačnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana se ne očekuje tokom današnjeg dana, javljaju uticajni američki mediji. I dok se u pregovaračkim krugovima rješavaju proceduralna pitanja, na Bliskom istoku se paralelno odvijaju važne diplomatske aktivnosti fokusirane na bezbjednost plovidbe.

Medijske kuće Aksios i CBS objavili su informacije da pregovori između dvije strane još uvijek nisu privedeni kraju. Anonimni visoki funkcioner iz administracije američkog predsjednika Donalda Trampa potvrdio je za Aksios da je preostalo da se precizira još čitav niz pojedinosti.

Prema riječima istog izvora, iranska vlada u ovom trenutku sporo donosi odluke, zbog čega bi moglo proći nekoliko dana dok potencijalni sporazum ne prođe sve neophodne unutrašnje procedure i zvanična odobrenja u Teheranu.

Razgovori Irana i Omana

U sjenci iščekivanja dogovora sa Vašingtonom, u Omanu je održan službeni sastanak posvećen bezbjednosti pomorskog saobraćaja, saopštila je državna novinska agencija Omana. Omanski ministar spoljnih poslova Sajid Badr bin Hamad al Busaidi primio je iransku delegaciju koju je predvodio Kazem Garibabadi, zamjenik ministra spoljnih poslova Irana.

Tom prilikom, šefu omanske diplomatije uručena je poruka iranskog ministra spoljnih poslova, koji nije lično prisustvovao susretu. U pismu je istaknuta zajednička namjera obje države da se ponovo uspostavi slobodna plovidba kroz Ormuski moreuz na dugoročno održiv i bezbjedan način. Na proširenom sastanku koji je uslijedio, detaljno su analizirani pravni principi koji bi regulisali plovidbu u ovom području u skladu sa međunarodnim pravom.

Teheran jasnog stava

Istovremeno, iz iranskog vojnog i političkog vrha stižu čvrste poruke o suverenitetu u regionu. Mohsen Rezei, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija za vojna pitanja, naglasio je da Iran posjeduje "zakonsko pravo" upravljanja Ormuskim moreuzom, navodeći nacionalnu bezbjednost kao ključni razlog za takvu vrstu kontrole.

"Upravljanje Ormuskim moreuzom od strane Irana završava 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zalivu", poručio je Rezei, a prenijele su iranske državne agencije.

Sa druge strane, novinska agencija Tasnim prethodno je ukazala na to da se uslovi za odvijanje pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz neće vratiti na predratni režim, čak i ukoliko dođe do potpisivanja sporazuma sa Sjedinjenim Državama i obnove redovnog tranzitnog prometa. Vlast u Teheranu i dalje striktno insistira na svom suverenitetu nad ovim strateškim plovnim putem i zahtijeva hitan prekid američke pomorske blokade.

