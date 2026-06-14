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Otkriveno stanje povrijeđenih u pomorskoj nesreći: Oglasilo se ministarstvo povodom tragedije u Splitu

Otkriveno stanje povrijeđenih u pomorskoj nesreći: Oglasilo se ministarstvo povodom tragedije u Splitu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U pomorskoj nesreći kod Splita, tri osobe su poginule, dok su četiri povrijeđene prevezene u bolnicu.

stanje povrijeđenih u pomorskoj nesreći u Splitu Izvor: Mondo/Wirestock Creators/Shutterstock

Četiri povrijeđene osobe prevezene su u Jedinstvenu hitnu bolnicu (OHBP) Kliničko-bolničkog centra u Splitu. Kako je saopštila bolnica, riječ je o češkim državljanima srednjih godina, prenosi HRT. Prema prvim informacijama ljekara, svi povrijeđeni su van životne opasnosti, a njihovo liječenje je u toku.

Oglasilo se Ministarstvo mora

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da su u pomorskoj nesreći u splitskom akvatorijumu tri osobe poginule, dok se za jednom osobom i dalje traga, nakon sudara putničkog broda i jedrilice koja je potom potonula.

U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i sedam članova posade, koji nisu povrijeđeni.

Iz Ministarstva su naveli da je odmah po prijavi u 11:34 pokrenuta koordinisana akcija potrage i spasavanja, uz angažovanje Nacionalnog centra za koordinaciju potrage i spasavanja na moru u Rijeci (MRCC), kao i brojnih službi na moru i kopnu, uključujući policiju, hitnu pomoć i spasilačke jedinice.

Opsežna operacija potrage i spasavanja i dalje je u toku.

(Mondo.rs)

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