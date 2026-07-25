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Avion se zabio u kuću: Jedna osoba stradala u Njemačkoj

Avion se zabio u kuću: Jedna osoba stradala u Njemačkoj

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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U Ganderkeseeu, manji avion se srušio u kuću, a jedna osoba je poginula. Hitne službe tragaju za još jednim putnikom.

Avion pao na kuću u Njemačkoj Izvor: Youtube/Printscreen/ EnjoyFirefighting - International Emergency Response Videos

U Ganderkeseeu, u Donjoj Saksoniji, danas se nešto prije 11 časova srušio manji avion i udario u porodičnu kuću. Policija je potvrdila da je jedna osoba poginula. U trenutku nesreće u kući nije bilo stanara.

Stanovnike jedne ulice u Ganderkeseeu, u okrugu Oldenburg, pre podne je uznemirio snažan prasak. Plavo-beli avion je prethodno gubio visinu, a zatim se pod uglom probio kroz krov i završio u potkrovlju kuće. Pilotska kabina je potpuno uništena, krila su otpala, a dijelovi olupine pali su na tlo,  piše Bild.

Na mesto nesreće ubrzo je stigao veliki broj pripadnika hitnih službi. Vatrogasci su uz pomoć auto-merdevina pregledali krov, dok je policija obezbedila šire područje oko kuće. Još nije zvanično potvrđeno da li je poginula osoba pilot. Postoje naznake da se u avionu nalazila još jedna osoba koja za sada nije pronađena, a spasilačke ekipe pokušavaju da je lociraju uz pomoć dronova.

Prema prvim informacijama, avion je neposredno prije pada poleteo sa aerodroma u Bremenu.

(MONDO)

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Njemačka avion pad

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