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Posljedice požara u Omišu: U bolnici zbrinuto 40 povrijeđenih, 14 hospitalizovano, sedam na respiratoru

Posljedice požara u Omišu: U bolnici zbrinuto 40 povrijeđenih, 14 hospitalizovano, sedam na respiratoru

Autor Dušan Volaš
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U splitskoj bolnici tokom noći i petka zbrinuto je ukupno 40 pacijenata povrijeđenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizovano, a sedam ih je na respiratoru – šest odraslih i jedna maloljetna osoba u dobi od 17 godina, rečeno je na konferenciji za novinare.

Teške opekotine i inhalacione povrede: Zbrinuto 40 osoba nakon požara u Omišu Izvor: Screenshot/Dalmacija danas

Usplitskoj bolnici nakon velikog požara obrađeno je ukupno 40 pacijenata, od kojih je 14 hospitalizovano. Među povrijeđenima ima i teško stradalih s opekotinama i inhalacionim povredama, a dio pacijenata je na respiratoru. Povrijeđena je i 17-godišnja osoba, koja je ozbiljno povrijeđena, ali zasad nije životno ugrožena.

Zamjenik direktora KBC-a Split dr Marko Jukić rekao je da su tokom noći pojačane dežurne službe te da su na posao pozvani i ljekari koji su bili na godišnjim odmorima ili izvan službe.

"Naše dežurne službe pojačane su kolegama koji su došli i s godišnjih odmora te onima koji su bili izvan službe. Zbrinuli su pacijente koji su došli s opekotinama i drugim povredama iz požara", rekao je Jukić, prenose hrvatski mediji.

Prema podacima koje je iznio na početku obraćanja, tokom noći bila su obrađena 36 pacijenta, od kojih je 14 hospitalizovano. Sedam ih je bilo u JIL-u, odnosno jedinici intenzivnog liječenja, dok je troje bilo na intenzivnoj njezi.

Kasnije je načelnik Zavoda za plastičnu hirurgiju Josip Banović rekao da je od jutra stiglo još šest lakše povrijeđenih pacijenata te da je ukupan broj obrađenih porastao na 40.

Jukić je rekao i da je Ministarstvo zdravstva od početka uključeno u organizaciju zbrinjavanja te mogućeg transporta pacijenata u druge bolničke centre, prije svega u Zagreb.

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