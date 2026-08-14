Apokaliptični prizori nakon požara kod Omiša: Pepeo i uništena vozila, vatrena stihija ostavila pustoš (FOTO)

Nakon dramatične noći stravični prizori stižu iz Omiša gdje je veliki požar iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu.

Izvor: Screenshot/Dalmacija danas

Jutro nakon velikog požara na omiškom području otkriva razmjere vatrene stihije. Uz saobraćajnie su ostala potpuno izgorjela vozila, dok su oko njih vidljivi tragovi nagorjele zemlje, pepela i ostataka uništenih predmeta

U požaru kod Lokve Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj noćas je povrijeđeno 36 osoba, izgorjele su brojne kuće, automobili i brodice, a od jutros nema više otvorene vatre i vatrogasci su počeli dogašivanje.

Kliničko-bolnički centar Split saopštio je da su primili 36 osoba i da je 14 pacijenata hospitalizovano, od kojih je sedam smješeno u jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi.

Ova bolnička ustanova angažovala je sve raspoložive medicinske timove, a dodatno su pozvani i zaposleni koji su bili na godišnjim odmorima, prenose hrvatski mediji.

Tokom noći evakuisano je oko 200 ljudi, od kojih je dio autobusima prevezen i zbrinut u Splitu.

Požar u Lokvi Rogoznici izbio je u u četvrtak nešto poslije 20 sati, a tokom noći proširio se prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i došao nadomak centra grada.

Glavni komandant vatrogasaca Slavko Tucaković izjavio je da je to jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske. Prema njegovim riječima, jutros su intervenisala i četiri kanadera, ali su oni preusmjereni dalje na Pelješac gdje bukti veliki požar.