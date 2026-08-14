Apokaliptični prizori nakon požara kod Omiša: Pepeo i uništena vozila, vatrena stihija ostavila pustoš (FOTO)

Nakon dramatične noći stravični prizori stižu iz Omiša gdje je veliki požar iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu.
Jutro nakon velikog požara na omiškom području otkriva razmjere vatrene stihije. Uz saobraćajnie su ostala potpuno izgorjela vozila, dok su oko njih vidljivi tragovi nagorjele zemlje, pepela i ostataka uništenih predmeta
U požaru kod Lokve Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj noćas je povrijeđeno 36 osoba, izgorjele su brojne kuće, automobili i brodice, a od jutros nema više otvorene vatre i vatrogasci su počeli dogašivanje.
Kliničko-bolnički centar Split saopštio je da su primili 36 osoba i da je 14 pacijenata hospitalizovano, od kojih je sedam smješeno u jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi.
Ova bolnička ustanova angažovala je sve raspoložive medicinske timove, a dodatno su pozvani i zaposleni koji su bili na godišnjim odmorima, prenose hrvatski mediji.
Tokom noći evakuisano je oko 200 ljudi, od kojih je dio autobusima prevezen i zbrinut u Splitu.
Požar u Lokvi Rogoznici izbio je u u četvrtak nešto poslije 20 sati, a tokom noći proširio se prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i došao nadomak centra grada.
Glavni komandant vatrogasaca Slavko Tucaković izjavio je da je to jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske. Prema njegovim riječima, jutros su intervenisala i četiri kanadera, ali su oni preusmjereni dalje na Pelješac gdje bukti veliki požar.