MUP RS uhapsio državljanina Srbije zbog oružanog razbojništva

Pripadnici UKP MUP-a RS uhapsili su D.C. iz Srbije, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica zbog oružanog razbojništva.

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Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske uhapsili su lice čiji su inicijali D.C. iz Srbije za kojim je ta država raspisala međunarodnu potjernicu zbog oružanog razbojništva.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije su ovo lice uhapsili juče u saradnji sa službenicima Policijske uprave Istočno Sarajevo, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Izvor: MUP RS

Službenici Tima Uprave kriminalističke policije za ciljane potrage nastavljaju sa radom na lociranju i pronalaženju ostalih lica za kojima su raspisane potjernice.