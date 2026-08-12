"Noga joj je otekla kao balon": Žena prolazi kroz agoniju nakon ujeda kornjače u Hrvatskoj

Napad kornjače na plaži u Kaštelima pretvorio se u pravu agoniju za ženu koja se i nedeljama posle ujeda bori sa teškim posledicama i otokom na nozi.

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Žena koju je glavata želva ujela tokom kupanja u Kaštelima i nekoliko sedmica nakon incidenta ima zdravstvene probleme. Noga joj je veoma otečena, i dalje je na terapiji, a očekuju je dodatni pregledi kod vaskularnog hirurga i ultrazvuk.

Glavata želva, koja se već sedmicama pojavljuje u Kaštelanskom zalivu i za koju kupači tvrde da je ujela nekoliko ljudi, ovu ženu napala je na plaži Poštanski u Kaštel Lukšiću.

O posljedicama ujeda govorio je njen sin, koji je ranije ispričao da je kornjača njegovu majku ujela za butinu i nije je puštala dok je pokušavala da se oslobodi. Iako je od incidenta prošlo nekoliko sedmica, problemi nisu prestali.

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"Noga joj je otekla kao balon", rekao je njen sin za Dalmaciju Danas.

Prema njegovim riječima, žena i dalje uzima terapiju, a zbog posljedica ujeda mora više puta da putuje iz Kaštela u bolnicu u Splitu.

"Pije antibiotike, probiotike mora sama da kupuje i stalno iz Kaštela putuje za Split u bolnicu po ovom nevremenu", ispričao je on.

Ženu sada očekuje pregled vaskularnog hirurga, kao i ultrazvuk, nakon čega bi ljekari trebalo preciznije da utvrde prirodu i težinu povrede.

Ljekari upozoravaju da ujed nije bezazlen

Da povrede koje može nanijeti glavata želva ne treba potcjenjivati, ranije je upozorila i doktorka Antonija Žanić iz Hitne medicinske službe u Kaštel Starom. Ona je navela da ujed ove životinje nije bezazlena povreda.

Posebnu zabrinutost među kupačima izaziva činjenica da se ista kornjača, uprkos prijavljenim incidentima, i dalje pojavljuje u Kaštelanskom zalivu. Primijećena je, između ostalog, i u luci u Kaštel Starom.

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Njeno ponašanje privuklo je pažnju i stručnjaka, jer napadi na ljude nisu karakteristični za ovu vrstu.

Pero Tutman sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu objasnio je da glavate želve po pravilu izbjegavaju ljude. Kada osjete potencijalnu opasnost, njihov osnovni odbrambeni mehanizam je bjekstvo.

Zbog toga stručnjaci ponašanje jedinke u Kaštelanskom zalivu, koja prilazi kupačima i ujeda ih, smatraju potpuno neuobičajenim.

Tutman je objasnio i da Kaštelanski zaliv nije tipično područje na kojem glavate želve polažu jaja. Ove morske kornjače za gniježđenje uglavnom biraju pješčane plaže na kojima mogu da zakopaju jaja.

Dok se pokušava utvrditi zbog čega se ova životinja ponaša tako neobično, građanima je savjetovano da joj ne prilaze, ne pokušavaju da je dodiruju i da joj, ukoliko je ugledaju, ne blokiraju put prema otvorenom moru.

Ministarstvo: Ne treba je uklanjati iz prirodnog staništa

Ministarstvo je upoznato sa situacijom i neobičnim ponašanjem jedinke, a slučaj se prati u saradnji sa stručnjacima na lokalnom nivou.

Ipak, uklanjanje kornjače sa plaže trenutno nije prva opcija.

Ministarstvo ističe da je glavata kareta (Caretta caretta) strogo zaštićena divlja vrsta i da sama činjenica da se nalazi u plitkoj vodi, blizu plaže ili luke, ne znači da je van svog prirodnog okruženja.

"Činjenica da se jedinka nalazi u plitkoj vodi, neposredno pored plaže, unutar područja određenog za kupače ili blizu luke sama po sebi ne znači da je životinja van svog prirodnog okruženja niti je to razlog za njeno uklanjanje", naveli su, prenosi Dalmacija Danas.

Kako dodaju, prvi korak nije uklanjanje životinje, već sprečavanje kontakta između ljudi i kornjače.

Premeštanje kornjače nije prva opcija

Mnogi građani pitaju se zašto se kornjača jednostavno ne bi odvela na drugu lokaciju. Ministarstvo, međutim, navodi da je takva intervencija strogo regulisana i da bi mogla predstavljati dodatni stres za životinju.

"Premeštanje životinje nije ni prva ni preventivna mjera u takvoj situaciji. Hvatanje i premeštanje takođe predstavlja intervenciju i stres za divlju životinju i mora imati jasno stručno opravdanje", naveli su.

Dodaju da se eventualno premještanje ne bi moglo sprovesti bez stručne procjene, posebno ukoliko bi se utvrdilo da je životinja povrijeđena ili bolesna ili da se bezbjednost ljudi ne može zaštititi drugim mjerama.

Ministarstvo će nastaviti da prati situaciju i, u zavisnosti od procjene rizika, odlučivati o eventualnim dodatnim mjerama.

Kupačima savjetuju oprez

Lokalnoj zajednici preporučeno je da na plažama na kojima se kornjača pojavljuje postavi jasno vidljiva upozorenja.

Ministarstvo apeluje na kupače da, ukoliko se kornjača pojavi u moru, ostanu mirni i udalje se od nje.

"Ne treba prilaziti kornjači da biste fotografisali ili snimali video zapise, pokušavali da je dodirnete, plivate ili ronite sa njom, hranite je, jurite je, hvatate je ili na drugi način ograničavate njeno kretanje", poručili su.

Posebno upozoravaju da hranjenje može dodatno pogoršati situaciju jer životinju navikava na prisustvo ljudi.

Kupačima se savjetuje da ne pokušavaju sami da uhvate ili otjeraju kornjaču, već da odmah izađu iz mora i potraže medicinsku pomoć ukoliko dođe do ujeda i otvorene rane.