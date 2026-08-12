logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Toplotni talas ne popušta: Izdato upozoravaje da vrućine i bura drastično povećavaju opasnost od požara u Hercegovini

Toplotni talas ne popušta: Izdato upozoravaje da vrućine i bura drastično povećavaju opasnost od požara u Hercegovini

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Narednih dana u Hercegovini biće znatno povećan rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom, usljed visoke temperature vazduha i dugotrajnog nedostatka padavina, a uz povremeno jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Meteorolozi najavljuju temperature do 38 stepeni, osvježenje tek krajem mjeseca Izvor: Shutterstock

Iz ovog zavoda su za naredni period izdali upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena i maksimalnu temperaturu vazduha i do 38 stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha od danas do petka, 14. avgusta, u većini mjesta biće od 30 do 35, u višim predjelima od oko 27 stepeni, dok se na jugu Hercegovine zadržava vruće vrijeme uz temperaturu do 38 stepeni Celzijusovih.

Od subote do utorka, 15. do 18. avgusta, u svim predjelima Republike Srpske maksimalna temperatura vazduha biće od 34 do 38, a u višim predjelima od oko 28 stepeni Celzijusovih.

"Prema trenutnim prognozama, blaži pad temperature očekuje se tek krajem druge dekade avgusta, ali će tačan termin biti preciznije određen", naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prognoza vremena vrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ