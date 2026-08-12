Toplotni talas ne popušta: Izdato upozoravaje da vrućine i bura drastično povećavaju opasnost od požara u Hercegovini

Narednih dana u Hercegovini biće znatno povećan rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom, usljed visoke temperature vazduha i dugotrajnog nedostatka padavina, a uz povremeno jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Iz ovog zavoda su za naredni period izdali upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena i maksimalnu temperaturu vazduha i do 38 stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha od danas do petka, 14. avgusta, u većini mjesta biće od 30 do 35, u višim predjelima od oko 27 stepeni, dok se na jugu Hercegovine zadržava vruće vrijeme uz temperaturu do 38 stepeni Celzijusovih.

Od subote do utorka, 15. do 18. avgusta, u svim predjelima Republike Srpske maksimalna temperatura vazduha biće od 34 do 38, a u višim predjelima od oko 28 stepeni Celzijusovih.

"Prema trenutnim prognozama, blaži pad temperature očekuje se tek krajem druge dekade avgusta, ali će tačan termin biti preciznije određen", naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.