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Briga o dostojanstvu žene: Škotska uvodi besplatne proizvode za menstrualnu higijenu

Briga o dostojanstvu žene: Škotska uvodi besplatne proizvode za menstrualnu higijenu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Eupravozato
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Time se smanjuje i stigma koja postoji u javnosti oko teme koja je mnogima i dalje tabu, ali i poboljšava dostupnost za sve žene u zemlji.

Besplatni proizvodi za menstrualnu higijenu u Škotskoj Izvor: Shutterstock

Škotska je postala jedna od prvih zemalja koja je zakonom garantovala besplatne proizvode za menstrualnu higijenu svima kojima su potrebni.

Na osnovu Zakona o besplatnom obezbjeđivanju proizvoda za menstrualnu higijenu iz 2021. godine, lokalne vlasti i obrazovne ustanove imaju obavezu da obezbijede besplatne uloške, tampone i druge proizvode za menstrualnu higijenu.

Proizvodi moraju biti lako dostupni, uz poštovanje dostojanstva korisnika i mogućnost izbora između različitih proizvoda.

Škotska vlada navodi da je od 2018. godine uložila gotovo 60 miliona funti u programe koji omogućavaju besplatan pristup menstrualnim proizvodima u školama, na fakultetima, univerzitetima, javnim mjestima i kroz organizacije u zajednici.

Posebna podrška obezbijeđena je i porodicama sa niskim prihodima, dok su sredstva dobijali i lokalni sportski klubovi kako bi proizvodi bili dostupni njihovim članovima, učesnicima i posjetiocima.

Građanima je dodatno olakšan pristup putem aplikacije PickupMyPeriod i internet stranice myperiod.org.uk, koje omogućavaju pronalaženje lokacija na kojima se proizvodi mogu besplatno preuzeti. Aplikacija je pokrenuta u januaru 2022. godine i tada je povezivala korisnike sa 1.992 lokacije širom Škotske.

Zakonskom rješenju prethodili su programi koji su od 2018. godine omogućavali besplatne menstrualne proizvode u obrazovnim ustanovama i zajednicama. Škotski parlament je zakon jednoglasno usvojio, a on je stupio na snagu 2022. godine.

Cilj mjera nije samo finansijska pomoć, već i smanjenje stigme povezane sa menstruacijom i obezbjeđivanje da niko ne ostane bez osnovnih proizvoda kada su mu potrebni.

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Tagovi

žene menstrualno siromaštvo menstruacija zdravlje Škotska

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