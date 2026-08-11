Brutalno pretučen kod Zubinog Potoka: Tvrdi da su ga policajci vezali za drvo tražeći da prizna ratni zločin

Nenad Rašković iz sela kod Zubinog Potoka tvrdi da ga je pretukla takozvana kosovska policija tražeći da prizna da počinio ratni zločin nad Albancima.

Izvor: Srpska lista

Rašković je ispričao da su ga odveli u šumu, vezali za drvo i tukli crijevom za vodu kako bi priznao da je počinio ratni zločin. Srpska lista se oglasila povodom prebijanja Nenada Raškovića, a njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti.

"Kasno popodne u selu Dren, u opštini Zubin Potok, prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici tzv. kosovske policiјe upali su u njegov porodični dom, a nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga! Prema njegovim rečima, nakon toga su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno tukli crevom za vodu, nanevši mu višestruke telesne povrede i, prema prvim informaciјama, prelome rebara.

Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljanja zahtevali da prizna da јe za vreme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Nenad јe, nakon toga ostavljen vezan za drvo.

Uz pomoć priјatelja јe oslobođen i prevezen u Dom zdravlja u Zubinom Potoku, a zatim u KBC Kosovska Mitrovica, gde јe u toku medicinska opservaciјa i utvrđivanje stepena zadobiјenih povreda. Po rečima meštana Drena, Nenad Rašković јe pošten i častan čovek, bez ikakve mrlje u svom životu, koјi nikada niјe imao problema sa zakonom.

Srpska lista naјoštriјe osuđuјe navodno brutalno postupanje prema Nenadu Raškoviću i zahteva hitnu, nezavisnu i potpunu istragu svih okolnosti ovog slučaјa, kao i utvrđivanje odgovornosti svih koјi su u njemu učestvovali. Pozivamo predstavnike međunarodne zaјednice, KFOR i EULEKS da hitno ispitaјu sve navode o ovom događaјu i preduzmu mere iz svoјe nadležnosti kako bi se utvrdile sve činjenice i obezbedila zaštita prava i bezbednosti građana, јer se poјavljuјu podaci da su se slična mučenja i prebiјanja dogodila i јoš nekim građanima ali oni iz straha nisu to priјavili", navodi se u saopštenju.