Kejti Peri izazvala je skandal na "Sunny Hill" festivalu zabijajući zastavu tzv. Kosova u tlo, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Izvor: TikTok/artistet_shqiptare

Kejti Peri našla se u centru skandala nakon svog nastupa na poznatom "Sunny Hill" festivalu u Prištini, gdje je napravila potez koji je izazvao lavinu reakcija. Pjevačica je tokom nastupa pred hiljadama posjetilaca zabola zastavu takozvanog Kosova u tlo scene, simulirajući istorijsko slijetanje na Mjesec.

Bizaran performans sa astronautima i zastavom

Tokom samog koncerta, Kejti se u jednom trenutku obratila okupljenoj publici i progovorila o svom potencijalnom odlasku u svemir. Upravo u tom momentu, scenografija i performans poprimili su neočekivan tok, na bini su se pojavili muškarci obučeni u odijela astronauta.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Kejti Peri zabola zastavu tzv. Kosova u "Mjesec": Bizaran performans u Prištini izazvao haos na mrežama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TikTok/artistet_shqiptare Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: TikTok/artistet_shqiptare Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: TikTok/artistet_shqiptare Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: TikTok/artistet_shqiptare Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: TikTok/artistet_shqiptare Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: TikTok/artistet_shqiptare Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: TikTok/artistet_shqiptare Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: TikTok/artistet_shqiptare Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: TikTok/urallboshnjaku Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: TikTok/urallboshnjaku Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: TikTok/urallboshnjaku Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: TikTok/urallboshnjaku Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: TikTok/urallboshnjaku Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: TikTok/urallboshnjaku Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: TikTok/urallboshnjaku Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: TikTok/urallboshnjaku Br. slika: 16 16 / 16

Oni su pjevačici predali zastavu jednostrano proglašene države Kosovo, nakon čega je uslijedila simulacija silaska na Mjesečevo tlo. Kejti Peri je pred masom ponosno zabola zastavu u tlo, što je propraćeno ovacijama u publici, ali i kritikama u medijima.

Nastao haos na društvenim mrežama

Nakon što su se snimci spornog performansa raširili društvenim mrežama, uslijedila je lavina reakcija i burna rasprava u komentarima. Jedan od najzapaženijih komentara, koji je brzo prikupio preko 200 lajkova:"Ja sam Albanac, ali Kosovo je dio Srbije".

Izvor: TikTok/artistet_shqiptare

Sa druge strane, fanovi su pružali podršku uz poruke poput "Bravo, Dua Lipa", dok su pojedini u raspravama pokušavali da opravdaju potez američke zvijezde tvrdeći da je ona "pola Albanka". Bilo je i onih koji su oštro kritikovali miješanje politike i umjetnosti, pa je tako jedan korisnik uporedio cijelu situaciju sa izmišljenom zemljom: "Ista stvar kao sa Narnijom" i da je ludo na koji način muzika uspijeva da se infiltrira u politiku.

@artistet_shqiptare Katy Perry ngul Flamurin e Kosovës mes të skenës së Sunny Hill Festival, elektrizohen ndjekësit ♬ original sound - artistet_shqiptare

Dua Lipa oduševljena: "Dolaziš u moj rodni grad!"

Inače, čitavom spektaklu i dolasku američke zvijezde prethodila je javna podrška njene koleginice Due Lipe, koja je i jedan od glavnih organizatora ovog festivala. Dua nije krila sreću što će ugostiti Kejti u Prištini.

Izvor: Printscreen

"O moj Bože! Dolaziš u moj rodni grad, KP!", reagovala je Dua Lipa sa ogromnim oduševljenjem putem društvenih mreža.

Pogledajte fotografije Dua Lipe:

Kejti Peri je ubrzo iskoristila priliku da se javno zahvali svojoj prijateljici i koleginici na pozivu:

"Tako sam uzbuđena što idem na Kosovo, to je prvi put da sam tamo. Želim ti reći hvala puno što si me pozvala, jer imam toliko fanova koje jedva čekam upoznati, kao i sve tvoje fanove", poručila je Kejti.

Poznate pjevačice se već neko vrijeme intenzivno druže i provode vrijeme zajedno, a ovaj nastup bio je samo kruna njihove saradnje.

Da su izuzetno bliske potvrdile su i novim zajedničkim videom na mreži TikTok, gdje su objavile snimak na kom veselo plešu, poziraju i zabavljaju se, što je privuklo ogromnu pažnju njihovih pratilaca širom svijeta.

(Mondo.rs)