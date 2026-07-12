"Čovječe, prestani da se blamiraš" Džastin Trudo skakuće u novom spotu Kejti Peri, ljudi mu se smiju

"Bivši kanadski premijer Džastin Trudo skakuće okolo kao klovn s Kejti Peri. Ove vođe su tako feminizirane..." jedan je od komentara na mrežama.

Izvor: Printscreen/ TikTok/ Katy Perry

Kejti Peri je izazvala buru reakcija među pristalicama pokreta MAGA nakon što je objavila djelić svog novog singla "Watch It Burn" u kom se pojavljuje i bivši kanadski premijer Džastin Trudo. Njihovo pojavljivanje u spotu posebno je zasmetalo Trampovim pristalicama jer je Trudo godinama bio jedan od glasnijih kritičara američkog predsjednika.

Peri je kratki video objavila na TikToku uz poruku: "Drevni tekstovi kažu da ako skakućete uz ovu pjesmu, imaćete 1000 godina sreće". U isečku se Trudo pojavljuje tek nakratko, dok u pozadini pleše i skače uz pjesmu svoje devojke.

Ipak, upravo taj kratki trenutak bio je dovoljan da izazove lavinu reakcija među konzervativnim komentatorima.

@katyperry ancient texts say that if you hop to this song you will get 1,000 years of good luck ♬ Watch It Burn - Katy Perry

"Šta to radiš, čovječe?"

O njihovom pojavljivanju govorili su i voditelji Fox Newsa. Grif Dženkins u emisiji "Fox & Friends Weekend" komentarisao je Trudoovo pojavljivanje u spotu.

"Šta to radiš, čovječe? Bukvalno, odrastao muškarac od 54 godine pleše u spotu sa svojom djevojkom Kejti Peri", rekao je Dženkins, dodajući da je Trudo nakon odlaska s premijerske funkcije okončao brak.

"Nisam na svojoj bingo kartici imala unuka Fidela Kastra", rekla je njegova koleginica Rejčel Kampos-Dafi, pritom ponavljajući dugogodišnju teoriju zavjere prema kojoj je Trudo povezan s bivšim kubanskim vođom Fidelom Kastrom.

Izvor: Shutterstock, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Trampov kritičar godinama na meti

Trudo je već godinama meta kritika dela američkih konzervativaca zbog svojih odnosa s Donaldom Trampom. Dvojica političara često su se sukobljavala tokom Trampovog prvog mandata, posebno nakon što je američki predsjednik govorio o Kanadi kao mogućoj 51. saveznoj državi.

Tramp je 2018. Trudou poručio da je "slab" i "nepošten", a godinu dana kasnije, nakon NATO samita, nazvao ga je i "dvoličnim".

Kejti Peri i Džastin Trudo

Izvor: Printscreen/ Instagram/ katyperry

Iako je Trudo poslednjih godina izgubio veliki dio podrške u Kanadi, te je početkom 2025. napustio premijersku funkciju, njegova kratka pojava u Perinom spotu ponovo je izazvala političke rasprave.

"Trudo skakuće kao klovn"

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari nezadovoljnih korisnika. Jedan korisnik platforme X napisao je: "Bivši kanadski premijer Džastin Trudo skakuće okolo kao klovn s Kejti Peri. Ove vođe su tako feminizirane..."

Drugi je komentarisao: "Kejti Peri je obučena kao 16-godišnjakinja, a Trudo izgleda kao neki uhoda".

Kejti Peri na Mundijalu 2026

Izvor: Jose Breton / AFP / Profimedia

Kritičarka dr Džebra Fošej, autorka knjige "UNWOKE: An Unfiltered Escape from the Cult of Wokeness", takođe je komentarisala video vrlo oštrim riječima. "Kejti Peri je obučena kao ogromno dete dok Džastin Trudo skakuće okolo kao klovn. Čist blam", napisala je.

Uprkos velikim reakcijama, Trudo se u promotivnom isečku dugom 15 sekundi pojavljuje svega nekoliko sekundi, ali upravo je taj kratki trenutak bio dovoljan da spot postane predmet političkih rasprava.

(Kurir.rs/ Index.hr)