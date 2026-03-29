Našalila se sa razlikom u godinama: Kejti Peri objavila fotku sa Džastinom Trudoom

Pjevačica i bivši kanadski premijer potvrdili su da su par u decembru, nakon višemjesečnih nagađanja i zajedničkih pojavljivanja u javnosti.

Izvor: Instagram printscreen / katyperry

Kejti Peri (41) i Džastin Trudo (54), čija je veza za mnoge bila jedno od najvećih iznenađenja prošle godine, novom objavom na Instagram našalili su se na račun svoje razlike u godinama.

Pjevačica i bivši kanadski premijer potvrdili su da su par u decembru, nakon višemjesečnih nagađanja i zajedničkih pojavljivanja u javnosti.

Šala na račun godina

U nizu fotografija koje je Kejti podijelila, jedna prikazuje nju i Džastina kako drže mobilne telefone sa rezultatima aplikacije koja izračunava "biološku dob".

"Koliko bi vam bilo godina da ne znate koliko vam je godina?" napisala je pjevačica u opisu objave.

Rezultat pjevačice Kejti Peri bio je 33,1 godinu, što je više od osam godina manje od njene stvarne dobi, dok je rezultat Džastina Trudoa bio 43 godine, odnosno 11 godina manje od njegove stvarne dobi. U stvarnosti, Kejti ima 41, a Džastin 54 godine.

Ostatak fotografija bio je posvećen pjevačici i njenoj petogodišnjoj ćerki Dejzi Blum, koju je dobila u braku sa glumcem Orlandom Blumom. Slike i video snimci prikazivali su ih kako zajedno uživaju u skijanju, kao i trenutak u kojem djevojčica dobija kaubojske čizme izrađene po mjeri.

(Mondo.rs)