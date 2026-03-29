logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Našalila se sa razlikom u godinama: Kejti Peri objavila fotku sa Džastinom Trudoom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pjevačica i bivši kanadski premijer potvrdili su da su par u decembru, nakon višemjesečnih nagađanja i zajedničkih pojavljivanja u javnosti.

Kejti Peri objavila fotku sa Džastinom Trudoom Izvor: Instagram printscreen / katyperry

Kejti Peri (41) i Džastin Trudo (54), čija je veza za mnoge bila jedno od najvećih iznenađenja prošle godine, novom objavom na Instagram našalili su se na račun svoje razlike u godinama.

Šala na račun godina

U nizu fotografija koje je Kejti podijelila, jedna prikazuje nju i Džastina kako drže mobilne telefone sa rezultatima aplikacije koja izračunava "biološku dob".

"Koliko bi vam bilo godina da ne znate koliko vam je godina?" napisala je pjevačica u opisu objave.

Rezultat pjevačice Kejti Peri bio je 33,1 godinu, što je više od osam godina manje od njene stvarne dobi, dok je rezultat Džastina Trudoa bio 43 godine, odnosno 11 godina manje od njegove stvarne dobi. U stvarnosti, Kejti ima 41, a Džastin 54 godine. 

Ostatak fotografija bio je posvećen pjevačici i njenoj petogodišnjoj ćerki Dejzi Blum, koju je dobila u braku sa glumcem Orlandom Blumom. Slike i video snimci prikazivali su ih kako zajedno uživaju u skijanju, kao i trenutak u kojem djevojčica dobija kaubojske čizme izrađene po mjeri.

(Mondo.rs)

Tagovi

Kejti Peri Džastin Trudo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA