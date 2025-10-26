Kejti Peri i Džastin Trudo potvrdili da su u vezi: Pjevačica prije 4 mjeseca raskinula s Orlandom Blumom (Video)

Pjevačica Kejti Peri je potvrdila vezu sa Džastinom Trudoom, bivšim premijerom Kanade

Izvor: Press Line Photos/Shutterstock

Pjevačica Kejti Peri i bivši kanadski premijer Džastin Trudo, potvrdili su vezi u subotu uveče, nakon romantičnog sastanka u Parizu na kojem su slavili njen 41.rođendan.

Na svom prvom zvaničnom izlasku, Kejti i Džastin su prisustvovali kabareu gdje su ih paparaci nestrpljivo čekali ispred ulaza, zajedno sa pjevačicinim fanovima.

Pogledajte snimak:

@tmz Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday. Best Image ♬ original sound - TMZ

TMZ je objavio vidio u kojem se vidi kako par izlazi nakon predstave, držeći se za ruke, i strpljivo priča sa Kejtinim fanovima, ali i pozira fotografima.

Trudo je prvi put viđen na koncertu Kejti Peri u julu ove godine, samo mjesec dana nakon što je objavljeno da se rastala od glumca Orlanda Bluma s kojim ima ćerku.

