Ana Ivanović zasjenila Pariz: Rame uz rame sa bivšom Leonarda Dikaprija (Foto)

Ana Ivanović zasjenila Pariz: Rame uz rame sa bivšom Leonarda Dikaprija (Foto)

Autor Dragana Božić
0

Glasajte u našoj anketi koja zvijezda je bolje obučena, Ana Ivanović ili Toni Garn?

Ana Ivanović zasjenila Pariz Izvor: AEDT / SplashNews.com / Splash

Ana Ivanović je u Parizu imala čast da bude jedna od domaćica prestižnog SUPER FLEA MARKET događaja, koji je pokrenula slavna manekenka Toni Garn. Ana se pridružila humanitarnoj inicijativi povodom Međunarodnog dana žena i još jednom potvrdila da njena prisutnost nadilazi sportsku arenu i da je prepoznata i van svijeta tenisa.

Srpska šampionka zablistala je u elegantnoj A-kroj haljini, koja podsjeća na glamur zlatnog doba Holivuda. Klasična crna boja i sofisticirani kroj su nepogrešiv izbor, dok su minimalističke sandale sa kaišem savršeno upotpunile ženstveni izgled. Frizura puna volumena dodatno je istakla Aninu prirodnu ljepotu, a diskretni nakit upotpunio je cjelokupan utisak besprijekornog stila.

I Toni Garn izgledala je besprijekorno u svjetlijoj toaleti, koja nije ništa manje glamurozna, dok je slavna manekenka Karli Klos pohvalila fotografije sa događaja lajkovima na društvenim mrežama.

Cilj događaja bio je da poznate ličnosti doniraju svoje odijevne predmete u humanitarne svrhe, a pored Ane, manifestaciju je podržala i popularna influenserka iz Srbije, Tamara Kalinić. Ana je ranije učestvovala u brojnim dobrotvornim projektima, a sinoć je briljirala u ulozi domaćice ove važne svečanosti.

Toni Garn, osnivačica humanitarnog događaja, poznata je i po svojim uspješnim koracima u svijetu mode, ali i po emotivnoj vezi sa oskarovcem Leonardom Dikaprijem. Njihova romansa trajala je od maja 2013. do decembra 2014. godine, dok su živjeli zajedno u Njujorku.

Par je prekinuo 2014, nakon što su mediji zabilježili Dikaprija u društvu više žena u jednom klubu u Majamiju. Ponovo su viđeni zajedno u septembru 2017. godine, ali su istakli da ih od tada povezuje samo prijateljstvo. Na Kanskom filmskom festivalu 2023, Toni i Leonardo srdačno su se pozdravili, što je uslijedilo nakon što se Toni razvela od glumca Aleksa Petifera, tri godine nakon braka.

Molimo vas, glasajte u našoj anketi.

Anketa

Koja je bolje obučena?

  • Ana Ivanović

    66.67% (2)

  • Toni Garn

    33.33% (1)

Koja je bolje obučena?

Rezultati

(MONDO)

Tagovi

Ana Ivanović

