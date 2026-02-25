Sestra Ane Ivanović nastupa na Pesmi za Evroviziju: Gledali smo je u srpskim hit serijama, a evo koliko liče njih dvije

Gledaocima Javnog servisa će se sutra, u drugom polufinalu Pesme za Evroviziju, predstaviti Milica Burazer, sestra Ane Ivanović
Izvor: Instagram/anaivanovic/RTS Pesma Evrovizije
Sinoć smo gledali prvo polufinale Pesme za Evroviziju, domaćeg takmičenja za predstavnika na i Evroviziji i saznali imena prvih sedam finalista.
Sutra uveče nas očekuje drugo polufinale, u kojem će nastupiti prošlogodišnje favoritkinje Harem girls, ali i sestra proslavljene teniserke Ane Ivanović!
U pitanju je pjevačica i glumica Milica Burazer koja će izvesti pjesmu "Svima vama treba mama".
Milica od svoje šeste godine igra u dječijem pozorištu, a domaća publike je imala prilike da je gleda u "Igri sudbine", ali i sve tri sezone serije "Klan".
Ono što je posebno svima interesantno jeste da je Ana Ivanović njena sestra od ujaka - Anin otac i njena majka su rođeni brat i sestra.
Poslušajte pjesmu koju će izvesti u drugom polufinalu:
Milica Burazer za PZE
Izvor: Youtube / RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal
Ali, i pogledajte koliko liče ona i Ana Ivanović:
