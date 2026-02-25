logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sestra Ane Ivanović nastupa na Pesmi za Evroviziju: Gledali smo je u srpskim hit serijama, a evo koliko liče njih dvije

Sestra Ane Ivanović nastupa na Pesmi za Evroviziju: Gledali smo je u srpskim hit serijama, a evo koliko liče njih dvije

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Gledaocima Javnog servisa će se sutra, u drugom polufinalu Pesme za Evroviziju, predstaviti Milica Burazer, sestra Ane Ivanović

Milica Burazer nastupa na PZE Izvor: Instagram/anaivanovic/RTS Pesma Evrovizije

Sinoć smo gledali prvo polufinale Pesme za Evroviziju, domaćeg takmičenja za predstavnika na i Evroviziji i saznali imena prvih sedam finalista.

Sutra uveče nas očekuje drugo polufinale, u kojem će nastupiti prošlogodišnje favoritkinje Harem girls, ali i sestra proslavljene teniserke Ane Ivanović!

U pitanju je pjevačica i glumica Milica Burazer koja će izvesti pjesmu "Svima vama treba mama".

Milica od svoje šeste godine igra u dječijem pozorištu, a domaća publike je imala prilike da je gleda u "Igri sudbine", ali i sve tri sezone serije "Klan".

Ono što je posebno svima interesantno jeste da je Ana Ivanović njena sestra od ujaka - Anin otac i njena majka su rođeni brat i sestra.

Poslušajte pjesmu koju će izvesti u drugom polufinalu:

Milica Burazer za PZE
Izvor: Youtube / RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Ali, i pogledajte koliko liče ona i Ana Ivanović:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Ivanović Pesma za Evroviziju evrovizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA