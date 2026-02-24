Večeras počinje izbor za srpskog predstavnika za Eurosong: Nastupa 12 takmičara, samo sedmoro ide u finale

Počinje festival Pesma za Evroviziju, tokom kojeg će Srbija izabrati svog predstavnika za Eurosong.
Večeras se održava prvo polufinale domaćeg izbora za predstavnika Srbije na Evroviziji. Nastupa 12 takmičara, od kojih će se sedmoro plasirati u finale, koja će biti održano u subotu, 28. februara. Direktan prenos možete pratiti na RTS 1 i Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije i Internet portalu RTS-a.
U prvom polufinalu "Pesme za Evroviziju" nastupiće 12 takmičara, a najboljih sedam po glasovima publike i stručnog žirija plasiraće se u finale koje se održava u subotu, 28. februara.
Kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni gledaoce će voditi Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a u takozvanom grin rumu sa takmičarima će se družiti Stefan Popović.
Veče otvara nekadašnja predstavnica Srbije na Evroviziji Mirna Radulović,
Pogledajte spisak izvođača koji će se večeras predstaviti gledaocima:
1. Mirna - OMAJA
2. Kosmos Trip - Sve je u redu
3. Iva Grujin - Otkrivam sebe
4. Eegor - Klaber
5. Makao - Daj nam svet
6. Lores - Unseen
7. MANIVI - Svaki dan
8. Bella - Trampolina
9. YANX - Srušio si sve
10. Zejna - Jugoslavija
11. Ana Mašulović - Zavoli me
12. Đurđica - Moma mala
RTS svoj dio prihoda od glasanja donira Ustanovi za decu i mlade “Sremčica”.