Večeras počinje izbor za srpskog predstavnika za Eurosong: Nastupa 12 takmičara, samo sedmoro ide u finale

Počinje festival Pesma za Evroviziju, tokom kojeg će Srbija izabrati svog predstavnika za Eurosong.

Izvor: rts/printscreen

Večeras se održava prvo polufinale domaćeg izbora za predstavnika Srbije na Evroviziji. Nastupa 12 takmičara, od kojih će se sedmoro plasirati u finale, koja će biti održano u subotu, 28. februara. Direktan prenos možete pratiti na RTS 1 i Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije i Internet portalu RTS-a.

U prvom polufinalu "Pesme za Evroviziju" nastupiće 12 takmičara, a najboljih sedam po glasovima publike i stručnog žirija plasiraće se u finale koje se održava u subotu, 28. februara.

Kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni gledaoce će voditi Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a u takozvanom grin rumu sa takmičarima će se družiti Stefan Popović.

Veče otvara nekadašnja predstavnica Srbije na Evroviziji Mirna Radulović,

Pogledajte spisak izvođača koji će se večeras predstaviti gledaocima:

1. Mirna - OMAJA

2. Kosmos Trip - Sve je u redu

3. Iva Grujin - Otkrivam sebe

4. Eegor - Klaber

5. Makao - Daj nam svet

6. Lores - Unseen

7. MANIVI - Svaki dan

8. Bella - Trampolina

9. YANX - Srušio si sve

10. Zejna - Jugoslavija

11. Ana Mašulović - Zavoli me

12. Đurđica - Moma mala

RTS svoj dio prihoda od glasanja donira Ustanovi za decu i mlade “Sremčica”.





