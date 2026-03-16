JUHU FEST u Gradskom pozorištu Jazavac: Bogat program za djecu od 1. do 7. aprila

Gradsko pozorište Jazavac i ove godine organizuje JUHU FEST, festival posvećen najmlađoj publici, sa bogatim programom predstava, radionica i kvizova.
Festival će otvoriti Koncert za bebe u srijedu, 1. aprila, nakon čega će premijerno biti izvedena nova predstava „Carevo novo odijelo“ u režiji Belinde Stijak. Pored domaćih predstava, na festivalu će gostovati i pozorišta iz Mostara i Beograda.
Program je raznovrstan i prilagođen različitim uzrastima – od koncerta za najmlađe, preko lutkarskih predstava i večeri čitanja bajki, do JUHU KVIZA u kojem timove čine djeca i roditelji. Posebno su predviđene i radionice sa popularnim piscem za djecu Urošem Petrovićem.
Raspored događaja:
Srijeda, 1.4.
17:00 – Koncert za bebe „Vudi pušta za bebe“
18:30 – Premijera „Carevo novo odijelo“ (uzrast 7+)
Četvrtak, 2.4.
19:00 – „Umišljena bubamara“ (3+)
20:00 – Čitanje bajki
Petak, 3.4.
19:00 – „Boki i Krokorokodilosi“ (5+)
20:00 – Čitanje bajki
Subota, 4.4.
11:00 – JUHU KVIZ
17:00 – Radionica Uroša Petrovića
19:00 – „Ljepotica i zvijer“ (5+)
Nedjelja, 5.4.
11:00 – JUHU KVIZ
19:00 – „Vitez iz Vilsonove“ (7+)
20:00 – Čitanje bajki
Ponedjeljak, 6.4.
19:00 – „Pepeljuga“ (5+)
20:00 – Čitanje bajki
Utorak, 7.4.
19:00 – „Carevo novo odijelo“