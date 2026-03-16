JUHU FEST u Gradskom pozorištu Jazavac: Bogat program za djecu od 1. do 7. aprila

Autor Nikolina Damjanić
Gradsko pozorište Jazavac i ove godine organizuje JUHU FEST, festival posvećen najmlađoj publici, sa bogatim programom predstava, radionica i kvizova.

Juhu fest 2026 u Jazavcu Izvor: GP Jazavac

Festival će otvoriti Koncert za bebe u srijedu, 1. aprila, nakon čega će premijerno biti izvedena nova predstava „Carevo novo odijelo“ u režiji Belinde Stijak. Pored domaćih predstava, na festivalu će gostovati i pozorišta iz Mostara i Beograda.

Program je raznovrstan i prilagođen različitim uzrastima – od koncerta za najmlađe, preko lutkarskih predstava i večeri čitanja bajki, do JUHU KVIZA u kojem timove čine djeca i roditelji. Posebno su predviđene i radionice sa popularnim piscem za djecu Urošem Petrovićem.

Raspored događaja:

Srijeda, 1.4.

17:00 – Koncert za bebe „Vudi pušta za bebe“

18:30 – Premijera „Carevo novo odijelo“ (uzrast 7+)

Četvrtak, 2.4.

19:00 – „Umišljena bubamara“ (3+)

20:00 – Čitanje bajki

Petak, 3.4.

19:00 – „Boki i Krokorokodilosi“ (5+)

20:00 – Čitanje bajki

Subota, 4.4.

11:00 – JUHU KVIZ

17:00 – Radionica Uroša Petrovića

19:00 – „Ljepotica i zvijer“ (5+)

Nedjelja, 5.4.

11:00 – JUHU KVIZ

19:00 – „Vitez iz Vilsonove“ (7+)

20:00 – Čitanje bajki

Ponedjeljak, 6.4.

19:00 – „Pepeljuga“ (5+)

20:00 – Čitanje bajki

Utorak, 7.4.

19:00 – „Carevo novo odijelo“

