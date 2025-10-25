"Tvoje i moje" najbolja predstava 17. "Zapleta"

Stručni žiri 17. Međunarodnog festivala glumca "Zaplet" u Banjaluci proglasio je predstavu "Tvoje i moje" Pozorišta "Boško Buha" iz Beograda za najbolju predstavu ovogodišnjeg festivala.

Izvor: Zaplet/Aleksandar Čavić

Režiju potpisuje Boris Liješević, a predstava se, kako je ocijenio žiri, izdvojila po svojoj cjelovitosti, emotivnosti i autentičnom glumačkom izrazu.

"Od same ideje koja počiva na vraćanju u djetinjstvo, preko kreativnog procesa u kojem su glumci stvarali tekst koji igraju, do realizacije u kojoj se kolektivna igra ispoljava u najljepšem vidu – ‘Tvoje i moje’ izdvojila se kao najcjelovitija predstava", navedeno je u obrazloženju žirija.

Dramaturškinja Milena Depolo vješto je uklopila jedanaest autentičnih ispovijesti u cjelinu, dok su rediteljska rješenja koja uključuju i interakciju s publikom dodatno obogatila izvedbu, stoji u obrazloženju žirija.

Glumačke nagrade

Nagrada za najbolju glumicu pripala je Mojci Funkl za ulogu Katarine u predstavi "Eks" Mesnog gledališča ljubljanskog. Žiri je istakao njenu sposobnost da prikaže slojevitost emocija – od nemoći i snage, do unutrašnjih previranja lika koji tumači.

Za najboljeg glumca proglašen je Živko Anočić za ulogu "Njega" u predstavi "Vrata do" Teatra Egzit iz Zagreba. Prema ocjeni žirija, Anočić je "promišljenim glumačkim sredstvima oživio svijet jednog usamljenog čovjeka, podsjećajući da je gluma uvijek igra, ali s ozbiljnim pristupom".

Mladi talenti

Nagradu za najbolju mladu glumicu osvojila je Marija Liješević za ulogu u predstavi "Tvoje i moje". Njena interpretacija djetinjeg sjećanja donijela je, kako navodi žiri, "toplinu, autentičnost i poetsku čistoću", a jednostavan čin igre s brašnom i tijestom oživio je svijet mašte i slobode.

Za najboljeg mladog glumca nagrađen je Davor Tarbuk za ulogu u predstavi "Kućica za pse" zagrebačkog Arterarija. On je, prema riječima žirija, "umješnom igrom prikazao unutrašnje razdiranje i otjelotvorio traumu", uspješno pomirujući dualnost lika koji je istovremeno u sukobu sa odraslim sobom, ali i njen neodvojivi dio.

Žiri festivala radio je u sastavu Nataša Perić (predsjednica), Bojan Kolopić i Berislav Blagojević.