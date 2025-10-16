"Znam ja nas": U nedjelju počinje 17. Zaplet

Međunarodni festival glumca Zaplet, koji se održava po 17. put počinje u nedjelju, 19. oktobra premijerom predstave domaćina, Gradskog pozorišta Jazavac “Iza tih očiju”. Festival se održava pod sloganom "Znam ja nas".

Izvor: Aco Čavić/GP Jazavac

Predstavu je napisao i režirao beogradski glumac Nebojša Cile Ilić, kome je ovo rediteljski debi.

"Ovo je jedno od čuda koja te zadese možda i samo jednom u životu, da se nađeš na pravom mjestu. Zaista mi je lijepo u Banjaluci i drago mi je što me život ovdje doveo. Osmjelio sam se da nešto napišem, a onda i režiram, a u Jazavcu su bili hrabri i ludi i podržali me. Dobio sam podjelu kakvu sam mogao da sanjam. Iza nas je rad bez stresa, panike i nesporazuma. Juče sam gledao probu i shvatio da se rodilo nešto zanimljivo, i nadam se da će publika osjetiti tu toplinu", kaže Ilić.

Izvor: Aco Čavić/GP Jazavac

U predstavi igraju Slađana Zrnić, Ljubiša Savanović, Aleksandar Stojković Piksi, Nataša Perić, Željko Stjepanović, Isidora Davidović, Ana Vinčić i Miodrag Jovanović.

Prvakinja Narodnog pozorišta RS Slađana Zrnić koja u predstavi igra dva lika, kaže da je rad na ovoj bio jedan od ljepših i inspirativnijih procesa.

Izvor: Aco Čavić/GP Jazavac

"Posvećeno i lijepo smo radili, čak smo se i vratili na ‘fabrička podešavanja’, gdje smo se podsjetili na osnovne stvari u glumi, što je posebno važno za mlade glumce koji igraju s nama. Mislim da je ova predstava potrebna i domaćoj i regionalnoj publici. Topla je i draga i izaći ćete iz sale kao mnogo bolji ljudi", kaže Slađana.

U okviru festivala u foajeu Jazavca biće otvorena izložba slikarke Maje Grabovice, studentkinje banjalučke Akademije umjetnosti.

Program festivala:

Nedjelja, 19.10. u 19 časova

IZA TIH OČIJU - premijera

Gradskog pozorišta Jazavac

Ponedjeljak, 20.10. u 19 časova

VRATA DO

Teatar Egzit, Zagreb

Utorak, 21.10. u 19 časova

EKS

Mesno gledališče ljubljansko

Srijeda, 22.10. u 19 časova

TVOJE I MOJE

Pozorište Boško Buha, Beograd

Četvrtak, 23.10. u 19 časova

KUĆICA ZA PSE

Arterarij, Zagreb

Petak, 24.10. u 19 časova

SVE ŠTO NISMO MOGLI REĆI

Pozorište Prijedor

Petak, 25.10. u 19 časova

POSLIJE ZABAVE

premijera dokumentarnog filma o Stevi Grabovcu i razgovor sa piscem

U okviru programa "Razgovor s glumcima" ove godine se nakon predstava družimo sa Nebojšom Ciletom Ilićem, Tanjom Bošković, Željkom Stjepanovićem i Nelom Mihailović.

Prijatelji festivala i ove godine su kompanija m:tel i Atos banka.

"Kompanija m:tel sa ponosom podržava ovaj festival od njegovog osnivanja, jer vjerujemo da istinski napredak društva nije moguć bez snažne kulturne scene i podrške talentima. Svake godine sa istim uzbuđenjem pratimo kako Zaplet raste, okupljajući izuzetne glumce i umjetnike iz cijele regije, ali i publiku koja zna da prepozna kvalitet. Naša podrška Jazavcu i festivalu Zaplet nije samo sponzorska - ona je izraz dugoročne posvećenosti razvoju umjetnosti i domaćeg pozorišta", rekao je Stefan Ličina, šef službe za odnose s javnošću.