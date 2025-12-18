Najbolji recept za riblju čorbu za Svetog Nikolu: Posna je i dovoljno pikantna da vas zagrije

Za Svetog Nikolu isprobajte najbolji recept za posnu riblju čorbu koja je dovoljno pikantna da vas zagrije.
Za Svetog Nikolu nema ništa ljepše od tanjira tople, mirisne riblje čorbe koja u domu stvara prazničnu atmosferu i podsjeća na bogatu tradiciju posne kuhinje.
Ova čorba je istovremeno lagana i pikantna, dovoljno aromatična da zagolica nepca, ali dovoljno nežna da mekano meso ribe ostane u prvom planu. Idealna je za slavu, božićni post, pa čak i Badnje veče, priprema je jednostavna i praktična, čak i za one koji prvi put kuvaju ribu na ovaj način.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 35-40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50-55 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 500 g šarana, očišćenog i isječenog na komade
- 400 ml pasiranog paradajza
- 1 veća šargarepa
- 1 koren peršuna
- 1 veći krompir
- 1 crni luk
- 2 čena bijelog luka
- 1 list lovora
- 1 kašičica aleve paprike
- 3 kašike ulja
- so i biber po ukusu
- 1-2 kašičice ljute mljevene paprike (po želji)
- 1 veza peršunovog lišća
- voda ili povrtni bujon
Priprema:
1. korak: Priprema povrća
Očistite i sitno iseckajte crni luk, šargarepu, korijen peršuna i krompir. Bijeli luk takođe sitno isjeckajte. U većem loncu zagrijte ulje i dodajte crni luk, dinstajte dok ne postane staklast, zatim ubacite šargarepu, koren peršuna i bijeli luk. Dinstajte sve zajedno nekoliko minuta dok povrće ne omekša i pusti miris.
Nemojte da prekuvajte ribu. Dodajte je tek kada je povrće gotovo, i kuvajte je samo dok ne postane mekana (15–20 minuta).
2. korak: Dodavanje začina i paradajza
Dodajte pasirani paradajz, list lovora, alevu papriku, ljutu papriku po želji, so i biber. Dobro promiješajte i pustite da se ukusi povežu.
3. korak: Kuvanje čorbe sa ribom
Prelijte povrće sa dovoljno vode ili povrtnog bujona da ga prekrije. Pustite da provri, zatim smanjite vatru i kuvajte 20 minuta dok povrće ne omekša. Dodajte komade šarana i kuvajte još 15–20 minuta, dok riba ne bude potpuno mekana i sočna.
4. korak: Služenje
Pred kraj dodajte sitno sjeckani peršun. Proverite začine i prilagodite po ukusu. Poslužite čorbu toplu, uz krišku limuna i svjež hljeb ili posne manastirske hljebčiće.