Najbolji recept za riblju čorbu za Svetog Nikolu: Posna je i dovoljno pikantna da vas zagrije

Za Svetog Nikolu isprobajte najbolji recept za posnu riblju čorbu koja je dovoljno pikantna da vas zagrije.

Izvor: Shutterstock

Za Svetog Nikolu nema ništa ljepše od tanjira tople, mirisne riblje čorbe koja u domu stvara prazničnu atmosferu i podsjeća na bogatu tradiciju posne kuhinje.

Ova čorba je istovremeno lagana i pikantna, dovoljno aromatična da zagolica nepca, ali dovoljno nežna da mekano meso ribe ostane u prvom planu. Idealna je za slavu, božićni post, pa čak i Badnje veče, priprema je jednostavna i praktična, čak i za one koji prvi put kuvaju ribu na ovaj način.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 35-40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50-55 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

500 g šarana, očišćenog i isječenog na komade

400 ml pasiranog paradajza

1 veća šargarepa

1 koren peršuna

1 veći krompir

1 crni luk

2 čena bijelog luka

1 list lovora

1 kašičica aleve paprike

3 kašike ulja

so i biber po ukusu

1-2 kašičice ljute mljevene paprike (po želji)

1 veza peršunovog lišća

voda ili povrtni bujon

Priprema:

1. korak: Priprema povrća

Očistite i sitno iseckajte crni luk, šargarepu, korijen peršuna i krompir. Bijeli luk takođe sitno isjeckajte. U većem loncu zagrijte ulje i dodajte crni luk, dinstajte dok ne postane staklast, zatim ubacite šargarepu, koren peršuna i bijeli luk. Dinstajte sve zajedno nekoliko minuta dok povrće ne omekša i pusti miris.

Važan savjet: Nemojte da prekuvajte ribu. Dodajte je tek kada je povrće gotovo, i kuvajte je samo dok ne postane mekana (15–20 minuta).

2. korak: Dodavanje začina i paradajza

Dodajte pasirani paradajz, list lovora, alevu papriku, ljutu papriku po želji, so i biber. Dobro promiješajte i pustite da se ukusi povežu.

3. korak: Kuvanje čorbe sa ribom

Prelijte povrće sa dovoljno vode ili povrtnog bujona da ga prekrije. Pustite da provri, zatim smanjite vatru i kuvajte 20 minuta dok povrće ne omekša. Dodajte komade šarana i kuvajte još 15–20 minuta, dok riba ne bude potpuno mekana i sočna.

4. korak: Služenje

Pred kraj dodajte sitno sjeckani peršun. Proverite začine i prilagodite po ukusu. Poslužite čorbu toplu, uz krišku limuna i svjež hljeb ili posne manastirske hljebčiće.