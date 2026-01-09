Korpice punjene čokoladom: Treba vam samo 10 minuta da ih spremite, a djeca ih obožavaju

Evo kako da za samo 10 minuta pripremite korpice punjene čokoladom koje će djeca obožavati.

Izvor: Shutterstock

Korpice punjene čokoladom su se oduvijek pravile kada je bilo potrebno nešto brzo, jednostavno i povoljno, a da pritom bude ukusno i rado viđeno na stolu.

Ne zahtijevaju pečenje, prave se od svega nekoliko sastojaka koje gotovo uvek imamo u kuhinji, a zbog bogatog čokoladnog ukusa posebno su omiljene među djecom.

Gotove su za svega nekoliko minuta, često brže nego što se kafa skuva, a izgledaju dekorativno i dovoljno efektno da se posluže i u svečanim prilikama.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sitni kolači

Porcije/Količina: oko 15-20 korpica

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme hlađenja: 20–30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: do 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

200 g tamne čokolade

10 kašika ulja

višnje (odmrznute ili iz kompota)

pečeni lješnici

papirne korpice

Priprema:

1. korak: Topljenje čokolade

Čokoladu izlomite na kockice i zajedno sa uljem otopite na pari, uz stalno miješanje, dok ne dobijete glatku smjesu.

Varijacije ukusa: Umjesto tamne čokolade, možete koristiti bjelu ili mliječnu, kao i voće i orašaste plodove po ukusu.

2. korak: Ređanje korpica

Papirne korpice poređajte na poslužavnik ili pleh.

3. korak: Sipanje

U svaku korpicu sipajte malo rastopljene čokolade, pa dodajte višnju ili pečeni lješnik. Nalijte još čokolade preko fila, tako da korpica bude puna do vrha.

4. korak: Hlađenje

Ostavite korpice na hladnom mjestu ili u frižideru da se stegnu. Po želji, korpice možete praviti i sa bijelom čokoladom, a dodatni dekorativni efekat dobićete ako ih pospete sa šarenim bombonicama.