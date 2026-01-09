Korpice punjene čokoladom: Treba vam samo 10 minuta da ih spremite, a djeca ih obožavaju

Evo kako da za samo 10 minuta pripremite korpice punjene čokoladom koje će djeca obožavati.
Korpice punjene čokoladom su se oduvijek pravile kada je bilo potrebno nešto brzo, jednostavno i povoljno, a da pritom bude ukusno i rado viđeno na stolu.
Ne zahtijevaju pečenje, prave se od svega nekoliko sastojaka koje gotovo uvek imamo u kuhinji, a zbog bogatog čokoladnog ukusa posebno su omiljene među djecom.
Gotove su za svega nekoliko minuta, često brže nego što se kafa skuva, a izgledaju dekorativno i dovoljno efektno da se posluže i u svečanim prilikama.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: sitni kolači
Porcije/Količina: oko 15-20 korpica
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme hlađenja: 20–30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: do 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 200 g tamne čokolade
- 10 kašika ulja
- višnje (odmrznute ili iz kompota)
- pečeni lješnici
- papirne korpice
Priprema:
1. korak: Topljenje čokolade
Čokoladu izlomite na kockice i zajedno sa uljem otopite na pari, uz stalno miješanje, dok ne dobijete glatku smjesu.
Umjesto tamne čokolade, možete koristiti bjelu ili mliječnu, kao i voće i orašaste plodove po ukusu.
2. korak: Ređanje korpica
Papirne korpice poređajte na poslužavnik ili pleh.
3. korak: Sipanje
U svaku korpicu sipajte malo rastopljene čokolade, pa dodajte višnju ili pečeni lješnik. Nalijte još čokolade preko fila, tako da korpica bude puna do vrha.
4. korak: Hlađenje
Ostavite korpice na hladnom mjestu ili u frižideru da se stegnu. Po želji, korpice možete praviti i sa bijelom čokoladom, a dodatni dekorativni efekat dobićete ako ih pospete sa šarenim bombonicama.