Muzej "Sarajevo 80-ih" postao je pravi regionalni fenomen, a kustoskinja Belma Zulić otkriva za MONDO nešto više o ovoj ideji i prostoru koji često izaziva suze i jak osjećaj nostalgije za prošlim vremenima.

Bez obzira na to da li te godine nosite u sjećanju ili o njima slušate iz druge ruke, u srcu Sarajeva nastala je ideja o muzeju u kojem se susreću radoznalost mlađih generacija i tiha nostalgija onih koji su 80-ih godina, stvarali i živjeli, znatno sporije i bez digitalne buke koja nas danas okružuje.

Sve što smo zaboravili, oni čuvaju: Čim pređu prag ovog muzeja posjetioci ne mogu da zadrže suze

Kako je nastala ideja?

O tome kako je nastala ideja koja čuva period koji je u velikoj mjeri oblikovao identitet ovih prostora, za MONDO govori Belma Zulić, kustoskinja muzeja.

"Muzej Sarajevo 80-ih je projekat koji je postojao kao ideja neke dvije godine prije osnivanja muzeja, a već tada smo počeli da radimo na muzejskoj postavci. Osamdesete su bile godine prosperiteta, Olimpijade, uspjeha u tehnologiji, promjena u umjetnosti, kulturi, muzici, odijevanju i stilu života - za cijelu Jugoslaviju, pa i Bosnu i Hercegovinu", navodi ona.

Osim što budi nostalgiju kod starijih, ovaj muzej takođe ima i važnu kulturnu misiju - da mlađim generacijama kroz ovakav ambijent na trenutak dočara svakodnevicu ovog perioda.

Muzej posjeduje više od 10.000 autentičnih predmeta

Cjelokupna postavka ovog muzeja rekonstruiše prosječan jugoslovenski stan iz osamdesetih godina čime izložbeni prostor pretvara u živopisnu scenografiju.

"Proces prikupljanja građe bio je ogroman istraživački poduhvat koji je obuhvatio cijelu Bosnu i Hercegovinu, od Banjaluke do Mostara. Uspjeh i prepoznatljivost muzeja danas dovode do toga da posjetioci sami postaju dio procesa, donirajući predmete koji za njih nisu samo stare stvari, već žive uspomene", navodi Belma.

Trenutno kolekcija broji preko 10.000 eksponata. Iako je nezahvalno izdvajati, određeni komadi privlače posebnu pažnju:

"Ukoliko bismo htjeli da istaknemo par njih, to bi svakako bio auto Jugo, koji je posebno interesantan mlađim generacijama. Pored njega posjetiocima su interesantni i naš uređaj za pročišćavanje vazduha, pisaće mašine, čaše od Linolade, odjeća koju mogu isprobati, frizerski salon u kom se mogu uživjeti u ulogu čuvenog Šurde iz 'Vrućeg vjetra' i mnogi drugi eksponati, koji podjednako bude emocije", kaže ona.

Veliki broj posjetilaca iz Srbije

Muzej privlači posjetioce iz celog regiona, a veliki broj posjetilaca je iz Srbije. Svaki predmet ima posebnu težinu i vrijednost.

"Oduševljenost muzejom počinje na samom ulazu i za njih svaki predmet ima posebnu vrijednost, što nama jako puno znači. Cilj uopšte ovakve postavke jeste upravo da probudi lijepe emocije u ljudima, pa tako kod njih imamo samo suze radosnice ili smijeh do suza kao reakciju, što znači da smo uspjeli u svojoj namjeri", navodi Belma za MONDO.

Cilj: Doživjeti, a ne samo gledati

Ono što ovaj muzej čini jedinstvenim jeste njegova interaktivnost. Ovdje se eksponati ne posmatraju iza stakla, već se živi sa njima. Reakcije posjetilaca zavise od njihovih ličnih priča iz tog perioda, a ponajviše od toga da li su i sami bili djeca u tom periodu:

"Ono što oduševi podjednako sve generacije i posjetioce iz svih dijelova svijeta je to što mogu da dožive osamdesete kroz našu postavku, mogu da dodirnu eksponate, da pročitaju novine, sjednu i popiju kafu u dnevnoj sobi, isprobaju da li još uvijek radi stari radio ili mlin za kafu, ali i da uhvate koji krug Jugom u svojoj mašti. Interaktivnost našeg muzeja je ono što ga čini posebno primamljivim i jedinstvenim".

O budućim projektima

Tim koji stoji iza muzeja ne miruje. Stalni dotok novih eksponata i rad na budućim projektima dokaz su da je "Sarajevo 80-ih" tek postaje dio šire priče. Sa već četiri postojeća muzeja u Sarajevu i Mostaru, planovi za dalje širenje ne dovode se u pitanje.

"Muzej Sarajevo 80-ih je nepresušan izvor inspiracije, pa tako da se ne planiramo zaustaviti samo na ovom projektu. Za sada ne bismo otkrivali detalje novih projekata, ali svakako nas pratite na društvenim mrežama, gdje ćemo vas svakodnevno obradovati nekim novim detaljima iz muzeja ili novih projekat", zaključuje kustoskinja muzeja iz Sarajeva.

(Tamara Birešić/Mondo.rs)