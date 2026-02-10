Ruši se kultni stadion na kojem je Jugoslavija igrala tokom Mundijala 1958. godine i na kojem nam nisu dozvolili da igramo Evropsko prvenstvo 1992. godine.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(piše: Dušan Ninković - mondo.rs)

Fudbalska reprezentacija Jugoslavije bila bi jedan od najvećih favorita za osvajanje titule da joj je dozvoljen nastup na Evropskom prvenstvu 1992. godine i da je na taj turnir otišla u kompletnom sastavu. Više od trideset godina kasnije ostala su samo sjećanja na ta dešavanja, a mjesto na kojem je trebalo da se piše istorija regionalnog fudbala sada se ruši! To je stadion koji je Švedska izgradila za Mundijal 1958. godine, a koji je bio suđen Jugoslaviji - na njemu smo ispali sa tog Mundijala i na njemu nismo zaigrali Evropsko prvenstvo 1992. godine, iako smo se na turnir plasirali kao prvi u grupi.

Umjesto reprezentacije Jugoslavije, u kojoj je tada već trajao rat, Evropsko prvenstvo igrala je selekcija Danske i potpuno neočekivano osvojila je titulu. Tim koji je deset dana pred početak turnira saznao da mijenja Jugoslaviju na šampionatu osvojio je tri boda u grupnoj fazi baš na ovom mjestu, a prijao mu je i remi Francuza i Engleza - zbog kojeg je Danska sa drugog mjesta prošla u narednu rundu. Ovako izgleda kultni stadion koji Šveđani ruše:

Vidi opis Ovo je bilo "ukleto" mjesto za Jugoslaviju: Obišli smo stadion koji je i nju nadživio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 13 13 / 13

Na stadionu u Malmeu igrali su se meč prvog kola između Danske i Engleske (0:0), zatim meč drugog kola između Francuske i Engleske (0:0) i na kraju meč treće runde između Francuske i Danske (1:2). Tom pobjedom Danci su stigli do drugog mjesta u grupi i izborili polufinale takmičenja, ali se ostatak turnira nije igrao u Malmeu.

Zašto Jugoslavija nije igrala u Švedskoj?

Reprezentacija Jugoslavije je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 1992. godine završila na prvom mjestu, ispred selekcije Danske koja je bila najveći konkurent za plasman na turnir. Ipak, reprezentacija Jugoslavije, zemlje koja se raspadala u krvavom građanskom ratu, nije nastupila na turniru - odluka o sportskim sankcijama donesena je 31. maja 1992. godine, deset dana pred početak turnira, kada su reprezentativci već bili u Švedskoj.

Vidi opis Ovo je bilo "ukleto" mjesto za Jugoslaviju: Obišli smo stadion koji je i nju nadživio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Umjesto reprezentacije Jugoslavije, koja je tada već bila "okrnjena" jer su neke republike bojkotovale reprezentaciju, UEFA je mjesto dodijelila Dancima koji su bili drugoplasirani u kvalifikacionoj grupi. Nakon što su remizirali sa Engleskom, izgubili od Švedske i pobijedili Francusku, Danci su u polufinalu na penale eliminisali Holandiju, a zatim u finalu bili bolji od Njemačke koja je prvi put nastupila ujedinjena.

Jugoslavija je u međuvremenu ostala bez selektora Ivice Osima, ali i bez svih fudbalera iz Hrvatske i BiH. Ovako je izgledao spisak putnika za Evropsko prvenstvo, na kojem su se našla i dvojica Slovenaca: Omerović, Leković, Stanojković, Radinović, Dubajić, Petrić, Brnović, Milanič, Vujačić, Najdoski, Novak, Jugović, Jokanović, Savićević, Stojković, Mijatović, Mihajlović i naknadno pozvani Jakovljević. Licitiralo se i drugim imenima nakon otkaza Darka Pančeva, pa su u konkurenciji bili Dragiša Binić, Mitar Mrkela, Radmilo Mihajlović, Milko Đurovski...

Vidi opis Ovo je bilo "ukleto" mjesto za Jugoslaviju: Obišli smo stadion koji je i nju nadživio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kada je Jugoslavija zapravo igrala u Malmeu?

Ideja o izgradnji novog stadiona u Malmeu pojavila se još tokom Drugog svjetskog rata, ali je konačno pretvorena u stvarnost kada je Švedska dobila organizaciju Mundijala. Stadion je izgrađen između 5. juna 1956. i 28. maja 1958. godine, a otvoren je ubrzo nakon toga - utakmicom Zapadne Njemačke i Argentine (3:1) u grupnoj fazi Mundijala. Na istom mjestu igrani su još i mečevi Zapadna Njemačka - Severna Irska (2:2), odnosno Sjeverna Irska - Čehoslovačka (2:1). Na kraju, na stadionu u Malmeu igrala je i reprezentacija Jugoslavije - u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva poražena je od Zapadne Nemačke, minimalnim rezultatom.

Reprezentacija Jugoslavije je na tom meču igrala u sastavu Srboljub Krivokuća, Vasilije Šijaković, Tomislav Crnković, Branko Zebec, Miloš Milutinović, Dobrosav Krstić, Vujadin Boškov, Aleksandar Petaković, Todor Veselinović, Zdravko Rajkov i Radivoje Ognjanović.

Selektor Aleksandar Tirnanić, koji je bio igrač na prvom Svjetskom prvenstvu ikada, na ovom turniru računao je još i na Vladimira Bearu, Novaka Tomića, Ivana Šanteka, Vladimira Popovića, Milorada Milutinovića, Dragoslava Šekularca, Ilijasa Pašića i Luku Lipošinovića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!